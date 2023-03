Lo que Ibon Navarro tiene en la cabeza con el Unicaja hasta 2026

Ibon Navarro Pérez de Albéniz (Vitoria, 1976) llegó a finales de enero de 2022 a Málaga. 14 meses después es el hombre del plan y ha llevado al Unicaja a un lugar insospechado entonces. La sala de prensa del Carpena era el escenario en el que se escenificaba una renovación que le da una pátina de estabilidad al proyecto y un mensaje muy potente para que la plantilla continúe, como se pretende, con el máximo número de efectivos.

"Lo primero y principal es dar las gracias, los primeros a Antonio y Juanma. Cuando me llaman aquel domingo de enero del año pasado me plantean una serie de cosas y muchas veces en este negocio no es fácil mantener la palabra y la promesa cuando la presión, la opinión, los resultados y sensaciones no van en esa dirección. Pasada la temporada anterior me mostraron que son gente de una idea, que tenían un proyecto de lo que quería ser este club", agradecía el entrenador vasco, aunque advertía de que no se debe llevar a engaño por lo conseguido, toca estabilizar: "Este éxito de la Copa del Rey ha llegado demasiado pronto y tenemos que no morir de éxito y mantener los pies en el suelo. Lo que hemos hecho va bien. Hay un proyecto que pensaríamos no estaría construido hasta entrada la temporada que viene y que tiene unas bases sólidas. Hay que mantener la humildad y el trabajo.

"Sería injusto no agradecer al staff. Cuando trabajan juntos es de lo mejor que hay. A los jugadores, que al final hablamos de resultados y en un grandísimo porcentaje depende de su juego, talento, dedicación, entrenabilidad, de cómo son... Como personas ha supuesto un plus muy grande para alcanzar el punto en que estamos. De lo que estamos más orgullosos no es de la Copa sino de cómo está el Carpena cada partido, el sentimiento de la ciudad, ver niños por la calle... Ese es el mayor título. La humildad y el trabajo constante debe partir del entrenador y esto os lo puedo garantizar", terminaba su primera alocución el entrenador cajista, que firma hasta 2026 en un ciclo largo en el que espera hacer cosas grandes: "Lo más importante cuando uno está en un sitio es que el día que se marche le echen de menos y no de más. Es dejarlo mejor de cómo lo encontraste. El plan es ganar al Fuenlabrada y al Murcia al martes. Con el empuje que el banco para que podamos prolongar este proyecto, esto acaba de nacer, hay que darle margen de crecer, ver cómo se desarrolla y seguir creciendo, encontraremos limitaciones y tendremos que trabajar para hacerlo sin perder el norte y conocer los límites. A nivel de proyecto hay que pensar que esto debe prolongarse más tiempo. Muchos clubes tienen temporadas muy buenas, ganan un título y vuelven a caer. Mantenerse es difícil. Cuando traes muchos jugadores el tema fiscal a partir del segundo año en España es difícil, pasas de ser un equipo malo a ganar la Copa y que te miren de otra forma. Hay que paliarlo con trabajo, ayuda por parte de los patrocinadores... Hay muchos obstáculos, clubes que hacen las cosas muy bien, que otros años lo harán mejor. No es fácil estar donde estamos. El plan es seguir estando ahí".

"El proyecto nace en verano", reflexionaba Navarro sobre cómo brota lo que se está viendo y por qué sintió que debía continuar su vínculo más tiempo: "Estoy seguro de que no hubo un día que no hablé un día con Juanma, cinco o seis veces algunos. He tenido la suerte de tener buenas personas en mi carrera y Juanma es uno más de ellos. Ha sido muy fácil, no era sencillo construir una plantilla como lo hemos hecho. Hemos escarbado, más allá del talento y del físico, en el grupo humano, de personas, apostamos por esto, nos dio la razón. Cuando estás cómodo con las personas que estás comprendes que es el sitio donde debes estar. El día a día con jugadores y staff te hace pasar de mejor manera los difíciles momentos y disfrutar los buenos. No es por ser pesado, lo de la gente en el Carpena es tremendo, llevaba tiempo sufriéndolo desde fuera e igual no haciéndolo. Jugar con esta gente es fantástico. En el mundo en el que te puedes mover de un sitio a otro, vengo cuatro años encantado de Andorra, un ex entrenador de aquí me dijo que para trabajar y disfrutar del baloncesto hay pocos sitios como Málaga. Y tenía razón. Hay las herramientas y se dan las condiciones para que a nivel de sentimiento, sensación de equipo, de ser un grupo y un club que compite contra cualquiera, ojalá con títulos, es lo que tengo en la cabeza que podemos conseguir en el futuro".

Cuestionado acerca de lo que viene en el futuro más inmediato, los dos o tres meses que quedan de temporada, Ibon Navarro decía que "a nivel de resultados es idílico, lo hubiéramos firmado con ojos cerrados o más. Más que una cuestión de resultados, creo que desde la Copa nos han pasado una serie de cosas, más allá de la apuesta por llegar más frescos a unos posibles play off, nos cuesta tener 12 jugadores, poder entrenar, perdemos jugadores con los virus y nos está dificultando recuperar las sensaciones de antes de la Copa. Hay que ir día a día. Los contratos de tres años son estupendos, pero hoy tienes un entrenamiento, mañana otro, juegas el sábado, el martes... De lo que se trata es que cuantos antes recuperemos salud, sensaciones de divertirnos, algunos detalles que estamos dejando pasar un poco por la situación, que no hemos tenido esos errores en los primeros cuatro o cinco meses, enfocar y prestar atención a algunas cosas que nos penalizan y a ver si tenemos todos los jugadores disponibles y respetar la idea de funcionamiento".