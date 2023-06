Ibon Navarro: "Son capaces de ganarnos, pero para hacerlo nos van a tener que matar"

Unicaja sacó pecho y empató la eliminatoria en el Palau Blaugrana ganando con bastante autoridad. De esta manera, los malagueños se convirtieron en los primeros en tomar el feudo catalán en toda la temporada, dado que estaban invictos en la competición doméstica. Tras la conclusión del enfrentamiento, Ibon Navarro salió a atender a los medios de comunicación:

El entrenador del conjunto de la Costa del Sol se mostró bastante ambicioso y dejó claro que el trabajo no está hecho aún tal y y como suele comentar el base Kendrick Perry: "Si no ganamos dos partidos más, pues todo lo que estamos viviendo se quedará solo en una anécdota más".

Pese a su euforia, también supo darle su lugar al equipo de Jasikevicius, que luchó y llegó a tener a lo malagueños contra las cuerdas: "Sufrir es algo que tenía que pasar. No puedes ganar en el Palau y pensar que vas a ganar fácilmente".

Ibon Navarro tenía claro que "lo del otro día no es normal·. El entrenador defendió que: "El otro día no teníamos a ningún exterior con buenas sensaciones", Posteriormente, quiso remarcar que uno de los valores añadidos de este equipo es que en cada partido aparecen unos a tirar del carro y no hay dependencia de ningún jugador en específico. El entrenador del conjunto de la Costa del Sol quiso dejar claro que "adelantarnos en el luminoso antes de acabar el tercer cuarto ha sido muy importante a nivel e sensaciones".

El técnico de los cajistas no desaprovechó la oportunidad de hacer una declaración de intenciones: "Son capaces de ganarnos, pero para hacerlo nos van a tener que matar". "Queremos empezar el tercer partido desde el punto de energía, que hemos acabado hoy", dijo Ibon que es lo que esperaba de sus discípulos de cara al enfrentamiento del domingo.