Ibon Navarro: "Nos hemos conectado cuando ya estábamos en la UCI y nos veíamos muertos"

El Unicaja consiguió hacer lo más difícil que era devolver la eliminatoria al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena después de vencer dos duelos consecutivos en Murcia. Como consecuencia, Ibon Navarro salió a rueda de prensa a atender a los medios de comunicación.

El técnico oriundo de Vitoria comenzó con una dosis de autocrítica: "Creo que el equipo se había desconectado mucho de este play off. Un gran porcentaje será culpa mía. Nos hemos conectado después de estas dos derrotas, cuando estábamos ya en la UCI y nos veíamos muertos. Hemos ido encontrando jugadores poco a poco, no a todos. A ver si recuperamos jugadores que los vamos a necesitar, porque algunos siguen sin estar. Cuando juegas contra un equipo tantos días te puede sorprender en los primeros partidos, pero aquí cómo se aprende es jugando. Y todavía nos siguen haciendo cosas que debemos controlar mejor, pero es que las hacen muy bien".

Tras esto, le quitó hierro al haber recuperado el factor cancha: "Los dos equipos tenemos claro qué tenemos que hacer para ganar y de que no tiene que hacer el rival para ganarnos. Estoy convencido de que el factor cancha no es importante en esta serie. Se ha demostrado y estoy convencido. Yo estoy muy contento de volver al Carpena porque nos fuimos con una sensación muy mala. No sé si vamos a ganar o vamos a perder, pero vamos a tener la oportunidad de despedirnos de nuestra gente con un baloncesto que se parezca a nosotros. Nos lo merecemos y nuestra gente también se lo merece. Al UCAM Murcia lo tienes que matar 12 veces". "Qué más da que diga quién es favorito. Queréis que diga que somos nosotros o Murcia porque ha ganado los fuera, pues lo digo. Si seguramente jugarán mejor que aquí porque van a estar más desinhibido y por eso ganó los dos en Valencia y en Málaga", añadió.

Aprovechó la oportunidad para comentar la mala situación actual o pasada de algunos de sus jugadores: "Hemos tenido mucha paciencia con Dylan. Le hemos dado lo que necesitaba para volver a reengancharse al equipo, pero también creo que le hemos agobiado un poco dándole ánimos. Tuve una muy buena conversación con él cuando llegamos a Murcia y creo que eso a él le activó. Ahora mismo de Taylor lo único que tengo en la cabeza es el rebote que ha perdido cuando íbamos diez arriba. Es uno de los jugadores que nos ayudan a jugar mejor contra ellos. Hay jugadores que se enganchan y se reenganchan. Melvin ha estado más apagado que en la serie con Manresa. Will ojalá que llegue y si no espero que esté en la final si pasamos. Algunos no tienen las sensaciones, pero ayudan con rebotes muy importantes. Kurucs mete dos triples bien defendidos, Lo que haremos es intentar sumar jugadores porque lo bueno es que tenemos muchos".

Además, Ibon dio su visión sobre el encuentro: "Ha sido un partido durísimo, como no podía ser de otra forma. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte contra un equipo que ha jugado muy bien también. Los dos equipos hicimos un baloncesto muy bueno. La segunda parte ha sido más de brega. Nosotros hemos ganado el primer cuarto, ellos han ganado el segundo y el tercero y hemos empatado en el último. Seguimos convencidos de que el partido está en el control de nuestro rebote, que a ellos les da mucha confianza porque generan tiros de tres, aunque no han estado acertados en estos dos días y sí en Málaga. Creemos que esto es lo que va a pasar pasado mañana. UCAM Murcia no ha perdido ningún partido fuera de casa en los ‘play-off’. Estamos bastante tranquilos, pero volvemos a la casilla de salida".