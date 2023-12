Ibon Navarro: "Hay que estar contentos, que la gente disfrute de esto"

Ibon Navarro diseccionaba otro triunfo del Unicaja en sala de prensa. Patrones que coinciden y un estado de madurez máximo con el que convive el equipo malagueño. Esta vez la víctima fue el Covirán Granada. "Primero mandar un abrazo muy fuerte y condolencias a Sergio Pellicer por el fallecimiento de su padre. En cuanto al partido, hemos estado a un nivel muy alto en lo defensivo, durante 25 minutos, solidos, y sin dejarles estar cómodos, donde Costa y Thomasson no estuvieron en su hábitat, verdad que Felicio nos hizo daño. Pienso que era lo que teníamos que hacer. Perdimos consistencia y dejamos entrar a Thomasson, algunos tiros de nivel y mucho merito, peor el equipo ha sido capaz de reengancharse y retomar su nivel antes de la semana que viene con muchos partidos y viajes", explicaba. En la previa hizo especial énfasis, para dominar a los nazaríes, en los inicios impares. "Cuando llevas catorce partidos, es fácil extraer las características del equipo. Sabíamos que teníamos que poner énfasis en el primer y tercer cuarto. Cuando juegas contra un equipo como Lluís, Joe o Cheatham, es importante que tengas una buena entrada al partido, también tras el descanso".

"Siempre hay cosas por mejorar. Los entrenadores estamos un poco tarados, buscaremos cosas para mejorar. Sufrimos algo en el rebote. Me preocupa lo que ha pasado en el tercer cuarto, que perdimos energía; sufrimos penetraciones que no me gustaron. Pero a nivel general, intentamos que los buenos momentos duren y los malos se acorten en lo máximo posible. El mantener esa mentalidad, de poder seguir mejorando, es importante para seguir creciendo", proceso que aún está vivo pese al casillero de victorias, pero es difícil visualizar campos de mejora. Se pondrá en cuestión en las próximas semanas, en función de cómo progrese este Unicaja intratable.

"El problema está en que a lo mejor nosotros no le damos valor. Cuanto mas ganes, más cerca estás de perder. La gente si le da valor porque me preguntáis mucho. Perderemos seguro. Hay que estar contentos y disfrutar de esto, vosotros más, la gente más aún. Pero nosotros pensamos en la semana que viene, con un viaje a Atenas. Sacaremos mil pegas y la racha acabará. Se perderá y se dirá que ha llega el bajón. Está muy bien que todos los días se hable de baloncesto en la ciudad, es fantástico. En su día no le dimos importancia cuando perdimos varios partidos seguidos, ahora tampoco se la damos con diez victorias consecutivas", reflexionaba el entrenador del Unicaja de la meritoria racha aún activa, ya de diez seguidas en ACB, a una de la mejor marca histórica del club.