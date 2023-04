Ibon Navarro: "¿La cuarta plaza? Lugo"

Ibon Navarro habló tras el trabajado triunfo del Unicaja ante un Obradoiro que dio una gran imagen en el Palacio. "Creo que nos ha costado mucho tener ritmo defensivo, demasiados altibajos, tuvimos una presión al balón más baja del habitual, se puede entender, pero por ahí no estamos demasiado contentos. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Obradoiro. Han estado excepcionales. Estas alternativas nos han cortado el ritmo, la alegría. No era un problema en ataque, sino defensivo; no enganchábamos dos defensas consecutivas buenas. La verdad es que hemos ganado tres cuartos, dominamos, y al final hemos llegado empatados. Dominamos desde meter y estar acertados. Lo del Obradoiro no nos han sorprendido, es de los más ricos de la Liga, sus lecturas tanto en ataque y defensa han sido muy buenas, esconden por ahí algunos problemas. Han sido malas decisiones en algunos momentos. Sabíamos que nos íbamos a encontrar esto. El acierto de ambos provoca que no mordamos atrás. Ellos son un equipo muy bien entrenado y han hecho un gran partido".

Cuestionado por el gran momento de Barreiro, volvió a ensalzar el trabajo del grupo. "Estoy orgulloso de él y del equipo. Hay veces que está bien Kendrick o Darío, hoy que no han estado, la fortaleza de este equipo es que aparecen otros. Djedo para hacer buenas lecturas en ataque y defensa; aparece Jonathan, que ha estado imperial. Todos encuentran su momento. Como comentó Ejim el viernes, el secreto es que todo el mundo está preparado. Hoy Jonathan ha entrado y nos ha ayudado, ha estado cómodo con Schrubb, que no le obliga a moverse mucho. Tenemos jugadores muy versátiles".

En una línea imparable después del ligero bajón de hace unas semanas. "Los dos partidos que perdimos fueron Estambul y Murcia, hay que contextualizar todo un poco. Marcos (fisio del equipo) está haciendo un trabajo espectacular en el control de cargas para que llegáramos bien a esta semana, me lo dijo y tenía razón, entonces hay que estar un poco asustado con lo que viene ahora, viajar a Lugo es dinamita pura. Vamos a ver si tenemos dos días libres o no, lo mismo hay un poco de mosqueo".

Sobre por qué Mario Saint-Supéry no contó con más protagonismo. "Mario es un jugador de primer equipo, creo que no entendéis esto. Mario va a jugar el Campeonato de España junior y hay que controlarle las cargas, no puede hacer lo mismo que los demas. Va a jugar cuatro partidos en una semana. Las cargas de cada uno son las que tienen que ser, no tiene nada que ver que el marcador. Igual si vamos ganando de 25, tampoco juega porque no le tocaba jugar. Nosotros esos datos los tenemos controlados. Pensamos en hoy, mañana y toda la semana. Hay que tener cuidado con muchas cosas.

"El mensaje ahora es pelearnos ahora a ver si les damos los días libres o no, luego jugar contra dos equipos muy difíciles lejos de casa. Zaragoza se puede meter en la pelea y Lugo le ha ganado al Madrid. Se van a dar resultados extraños porque todos se están jugando algo", tiraba balones fuera Ibon Navarro acerca de esa pelea por la cuarta plaza.