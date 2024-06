Ibon Navarro: "Un año difícil de repetir, pero le he dicho a los jugadores que volveremos"

Rueda de prensa muy emocionante de Ibon Navarro, la última de temporada y que cierra un gran ejercicio de baloncesto en Málaga. Un año maravilloso y un final cruel para el Unicaja, después del pase del UCAM Murcia a la final. "Buenas noches. Si no os importa, la valoración del partido... Felicitar al UCAM Murcia. Brillante finalista, con tres partidos espectaculares, se han merecido jugar la final; nosotros a lo mejor también, pero en deporte solo puede ganar uno. Fueron mejores en tres partidos que nosotros. Ha sido un año muy bonito, muy difícil que podamos hacerlo mejor. Pero un club como nosotros, es bueno que esté con un hambre permanente, con lo que pasó en la BCL y se fue alimentado para llegar lo mas lejos posible. Nos quedamos a dos partidos de jugar la final del año pasado, este año uno. Que el proyecto se siga asentando. Y si a veces corremos mucho, en una noche tan difícil para todos, esta derrota dolorosa la seguiremos usando para alimentar el hambre, que el equipo trabaje cuando empecemos, ojala al menos como este año. Una temporada que la firmábamos. Dar las gracias a cada uno de mis jugadores, los quiero mucho; al staff, que hemos estado 24/7 todos los días; a los trabajadores del club, nos han hecho muy fácil poder trabajar. A vosotros, por vuestra educación y respeto, comprensión. Y especialmente la afición. A todos los que han estado hoy. Volveremos a intentarlo por todos vosotros", explicaba Ibon Navarro.

"Al final es un error pensar que hemos fallado tiros. Hemos estado demasiado perimetrales. En esos minutos donde estuvimos mas agresivos, hicimos ese parcial. Con ese 63-55 y posesión, que nos castigan un triple, no se sabe qué habría pasado. No hemos tenido una decisión buena en ese momento. Vas más loco atrás, sin pensar lo que hay que hacer en algunas situaciones. Con ese balón, el campo se cae. Hay muchas pérdidas de cuando salimos en contraataque. No es casualidad ni mala suerte. El comienzo es corazón, meter. El UCAM es muy duro mentalmente. La presión ha estado en el equipo de casa. Han sabido jugar con eso, igual que nosotros. Creo que ha sido una serie preciosa. No sé para el espectador. Para los que hemos analizado cada partido, me ha parecido espectacular", daba valor a los méritos del UCAM. "Cuando tú juegas contra equipos teóricamente superiores a ti es mas fácil superar esa presión. Pero merecía el UCAM pasar con Valencia, y también contra nosotros. Preferimos el que no se clasifica, porque mejor que el otro, con esa imagen de underdog, como les gusta a ellos. Nos hubiera gustado estar, habríamos sido dignos finalistas, y esto es deporte. Por detalles, muchos relacionados con la cabeza, se lo han merecido ellos", reflexionaba el vitoriano. "Si cogemos ventajas en los primeros cuartos, no era definitivo. Hemos jugado peor que ellos. Cometimos más errores. No es extraño lo que ha pasado. Ellos han metido tiros buenos, de tener menos presión que tú, sienten ese flow, Caupain ha estado espectacular, al igual que Dylan Ennis, que sabíamos que iba a aparecer. Aparecen jugadores. Los deportes son momentos. Este no era el nuestro", apuntaba.

Del estado del vestuario. "Algunos piensan que no van a volver a jugar una final, les he dicho que no va a pasar, que volveremos a estar aquí. Cada uno se queda con lo que quiere. Este año el Carpena ha sido más que el año pasado. Hemos ganado a los equipos de Euroliga. Ha sido un año increíble. En este momento, el UCAM se merece jugar la final más que nosotros. El deporte son momentos. A veces la gente no tiene respeto por los rivales, y esto es deporte. Me da mucha pena la gente, que no conseguimos dar una alegría a nuestra gente. Igual que tuvimos en la cabeza lo de la BCL, esto es doloroso para nosotros. Los clubes como nosotros tienen que seguir picando, que dentro de poco podamos jugar una final de ACB. Hemos puesto al club y a la ciudad donde merece estar. Y ahora hay que consolidarse ahí, mantener ese estatus y su sitio, aceptando que algún día perderemos. Hemos perdido tres, cuando han sido seis durante durante todo el año".