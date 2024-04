Ibon Navarro: "Este equipo va camino de ser ganador"

Día de crecimiento en el Unicaja, por cómo el equipo respondió a una primera parte soberbia del UCAM Murcia. Todo cambió tras el descanso. Veinte minutos para jugar una nueva final, la primera de BCL. Ibon Navarro valoraba ese ejercicio de madurez. "Felicitar al equipo por la victoria, también al UCAM porque han jugado bien. La explicación es el rendimiento defensivo del UCAM Murcia en la primera parte, físicamente, en energía, todo. Nos han limitado en el control de triples, en el control del rebote defensivo, que no nos permitieron correr. Recuperamos el control. Anotamos triples en el tercer cuarto, empezamos a jugar mejor y encontrando muchos jugadores, Carter o Kalinoski. Pudimos recortar la diferencia y ponernos por delante. No jugamos nuestro mejor partido, pero pudimos encontrar nuestra mejor versión y terminar jugando bien durante muchos momentos de la segunda parte. Todo el mundo habla de favoritos. Es un privilegio, pero hay veces que no se sabe manejar esa presión. Hay buenos equipos, muy buenos equipos y los equipos ganadores. Nos enfrentamos a un equipo que venía de una línea magnífica, y el equipo ha sabido darle la vuelta en una situación muy complicada. Muy contentos. Nosotros somos un equipo que trabajamos mucho los partidos, de no ganar los partidos en el primer cuarto. Los solemos ganar al final, al tener una rotación profunda. Ha habido buen reparto de minutos. No era factible que ellos mantuvieran la intensidad. Teníamos que invertir en ritmo de partido. En el descanso, hablábamos que teníamos que ser más duros, no le estábamos siendo. No era un cataclismo. Igual el rival está haciendo las cosas bien, y es lo que estaba pasando", explicaba el técnico en sala de prensa.

"La primera parte llevábamos 0/6 y luego hemos hecho 11/19. Conseguimos limitar las canasta de dos puntos, el equipo que mas anota de la pintura. Y eso cambia. El triple de Djedovic era un momento delicado, pero luego han pasado muchas cosas. Puede que sea un momento importante. De vez en cuando hay que tener un poco de suerte. Me quedo en cómo el equipo ha seguido esa línea de partido, sabiendo qué tenía que hacer. Algunos han hecho buenos números, Carter o Kalinoski, no tanto Dylan de lo que acostumbra. Pero todos han hecho más valoración que puntos, y eso habla muy bien del trabajo del equipo esta noche", añadía. Resaca corta, ya pensando en la final ante Lenovo Tenerife, el día de la marmota, pero que sea así para la eternidad. "Realmente, cuando juegas una final no piensas si es mejor o peor que sea ante un rival ACB. Nos conocemos muchos. Nos hicimos el año pasado mil trampas y cosas. Lo pensábamos también de UCAM Murcia y nos han hecho muchas cosas que no esperábamos. Si hay tres equipos españoles en la Final Four, es porque esos equipos son muy buenos, además entre los cuatro-cinco primeros de la clasificación. Eso habla muy bien del nivel de la BCL.

"Hemos visto el partido de antes del Lenovo. Ya sabemos lo que hay. Nos ganaron en la Copa, estuvieron espectaculares. Sabemos la idea de jugar contra ellos. Hay gente que hoy tenia mucha guerra interna en la cabeza, con errores propios. Tenemos que descansar, darle una vuelta a Tenerife, sintetizar esa información para los jugadores y que lo tengan fresco", así acababa Ibon Navarro la primera parte del trabajo. Alabó el partido de Perry, más en la sombra de lo que acostumbra, haciendo un gran partido atrás, contagiándose de las piernas de Djedovic, Kalinoski o Alberto. Todos crecieron en la segunda parte. Y el Unicaja coge vuelo en Belgrado.