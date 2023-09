Ibon Navarro: "El equipo está fuera de forma, necesitamos entrenar"

Tuvo otra noche difícil el Unicaja, consecuencia de una pretemporada difícil para fomentar una buena preparación, con el añadido de que hay por delante un calendario durísimo de entrada. Ibon Navarro hablaba tras la derrota ante un Valencia Basket pétreo y que supo relucir los defectos de los malagueños. "Felicitar al Valencia Basket, también a mi equipo por el esfuerzo, por haber peleado contra un equipo de este nivel hoy, por volver al partido cuando estaba complicado. Esta es la línea, a ver si podemos sumar jugadores, y ver si tenemos alguna opción mas de ganarles. Teníamos que hacer un partido perfecto contra ellos, en el rebote, acierto... Muchas cosas. Los últimos segundos del tercer cuarto, primeros minutos del último, con muchas perdidas, que no han sido forzadas y luego les damos opciones de tiros abiertos, que han estado perfectos. Pudimos volver luego, pero no pudo ser, porque con su físico y talento, necesitas hacerlo todo bien".

Estuvo frágil el Unicaja en lo mental, sin capacidad de potenciar el factor Carpena, más bien al contrario, según Ibon Navarro. "Cuando juegas contra un equipo superior físicamente, te hacen sufrir dentro y fuera, sabes que las únicas opciones de anotar son a campo abierto. Hubo errores de ansiedad y otros de no correr bien; nos contagiamos de la gente porque pensamos que era el momento de partido. Hemos perdido jugadores al final. Jugar en casa tiene todo bueno, pero esa retroalimentación de que necesitas esos puntos, nos ha pesado un poco. No vamos a renunciar a lo que somos. Hoy cuando juegas contra estos equipos pasa esto, que hay una línea de pase y luego ya no está. Nos ha costado mucho anotar".

"Es cuando tenemos a los jugadores volviendo, estamos intentando igualar el estado físico de la gente que ha vuelto tras el Mundial. Es obvio que cuando volviesen los pívots, iba a pasar esto, y más hoy, ante Toure, Inglis, Davies... David estaba para romper la telaraña; Yankuba va un poco mejor, pero es un proceso natural. A Will hay que cuidarle un poco porque nos ha ayudado mucho hasta hoy. El equipo no necesita descansar, sino entrenar; el equipo está fuera de forma, eso no se arregla descansando, sino entrenando; que todos estén en un punto parecido. Que podamos homogeneizar al equipo lo máximo, el calendario es el que es y está empinado, lo sabemos todos. A seguir trabajando y tranquilidad", un estado físico global que impide competir con garantías, y el tener una semana en blanco podrá ayudar a aligerar el proceso.