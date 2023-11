Ibon Navarro: "Somos favoritos, pero estas cosas pueden pasar"

Unicaja cayó en un duelo bastante malo de los españoles y con bastantes desconexiones por parte de los integrantes de la plantilla de la entidad de la Costa del Sol. El Le Mans francés se llevó la contienda por 85-78 en un gran duelo de los galos en casa que aprovechó la resaca de la gesta malagueña en el WiZink Center. Ibon Navarro habló en rueda de prensa para hablar sobre la primera derrota de los cajistas en competición europea.

El entrenador dejó claro sus pretensiones en la competición europea para esta campaña: "Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible, somos favoritos por la historia del club, pero estas cosas pueden pasar".

Tras esto, el técnico de la entidad de la Costa del Sol hizo una pequeña radiografía del partido: "Hay que felicitar a Le Mans, se lo han ganado. Jugaron con mucha energía y debilitaron nuestras fortalezas. Al empatar el partido, tuvimos dos perdidas que nos impidieron seguir remando. Tuvimos problemas con las faltas. Le Mans mereció ganar, jugaron con mucha más energía y podrimos haber ganado". Tras esto, no quiso excusarse en la fatiga: "Puedes pensar que es una excusa, pero no lo es. Perdimos porque Le Mans fue mejor, no tiene nada que ver el partido del Madrid".

Además del técnico español, también habló Kendrick Perry, que no tuvo su mejor partido en lo que llevamos de temporada y que dio un pequeño susto en la gesta malagueña en el WiZink Center contra el Real Madrid de Chus Mateo, que llegó invito esta temporada.

El base estadounidense dio su visión del partido: "Creo que los equipos saben que deben tener energía. Tenemos que esperar que ellos van a jugarnos así. Jugaron muy bien esta noche. Nos falló el rebote, les permitió meter y dimos un paso atrás en ese aspecto. La zona, las perdidas también fue una clave del partido. Lo dimos todo parar remontar el partido, pero no fue suficiente. No nos podemos permitir hacer el partido que hemos hecho. Todavía había tiempo, ellos tuvieron rachas buenas. Aunque haya poco tiempo en el reloj, lo dimos todo".