Ibon Navarro: "Tenemos gente ganadora, que ya ha jugado este tipo de partidos"

Ibon Navarro habló a pocas horas de la final de Copa, el que seguramente sea el partido más importante en su carrera en los banquillos. Enfrente un Lenovo Tenerife, al que se le tiene bien radiografiado. "Controlar el juego de pick and roll de sus bases, las situaciones de Gio y Fran Guerra, Sasu Salin, la potencia de Cook; sus armas son muchas. Pero por encima de todo eso, tenemos que ser nosotros, tener el punto de activación correcto, ni muy excitados ni planos; intentar pasárnoslo bien, como en los partidos anteriores. No hay ninguna preparación mental para este partido porque ayer llegaron al hotel, cenaron y directos a dormir, que seguramente no hayan dormido nada. Nos pondremos a trabajar en lo físico y darles instrucciones, Alberto o Darío ya tienen experiencia del partido que vamos a jugar hoy, y esperamos que lo puedan transmitir al resto, es una cuestión de responsabilidad individual y colectivo, eso será dos horas antes del partido, nada más. Si quieres ser un equipo ganador, tienes que fichar jugadores ganadores, y tenemos unos cuantos, saben lo que tienen que hacer. Nos conocemos muy bien ambos equipos, sabemos por ejemplo que Jaime se va a la mano derecha, tampoco es una información que sepan todos, solo los que estuvieron el año pasado. Hemos cambiado mucho en seis meses".

"Tengo mucho respeto y admiración por todos los entrenadores de la Liga, y Txus es uno de ellos. Es de los veteranos, que también me ha tocado enfrente como asistente, eso te lleva a tener un estudio más minucioso para los entrenadores jóvenes de la competición. Ojalá que haya unos niveles de audiencia brutales, que sea mejor que ver un Madrid-Barça, que lo vemos nueve veces durante el año". Sobre el llegar a una final tan rápido con nueve jugadores nuevos, Navarro insiste en el factor humano. "En la construcción de los equipos, hay que tener mucha suerte, de juntar personas, personalidades, con eso hay que tener más suerte aún, al margen de que te hayas preocupado en verano que eso encajara, luego no lo puedes controlar. Ha salido todo muy bien, una parte del éxito", explicaba.