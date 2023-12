Ibon Navarro: "Lo que ha hecho el equipo aquí es para estar muy contento"

Ibon Navarro pudo disfrutar de una noche más plácida de lo que se podía barruntar. El Unicaja fue un rodillo en Murcia, una máquina imparable, y el técnico reflejaba esa satisfacción colectiva tras el partido. "Felicitar al equipo por la victoria. Evidentemente sabíamos que íbamos a un campo donde solamente Valencia había ganado, y cómo lo había hecho: en una prórroga. Muy contentos porque el partido no era nada sencillo. Lo hemos afrontado muy bien. Creo que hemos hecho un buen partido, sólidos, pero también es verdad que UCAM Murcia, en las cosas que es especialmente bueno, basándose en su energía, rebote y forzar pérdidas, pues no ha estado a su nivel. Se ha podido juntar todo, que nosotros hayamos hecho muy bien las cosas y a ellos ese punto de energía tras el partido que tuvieron que jugar antes de ayer y el viaje. Pero tampoco quiero quitar mérito al equipo. Creo que hemos hecho un partido muy bueno", valoraciones de Ibon Navarro.

"Nos han sorprendido un poco en el quinteto inicial, con la movilidad de Rodions Kurucs y Sleva. Pero cuando nos hemos ajustado, el equipo ha vuelto al partido en cuanto a sensaciones. A partir de ahí hemos dominado, sobre todo en balance defensivo y rebote, que contra UCAM Murcia son tres cuartas partes del partido, controlar esas dos cosas", señalaba el vitoriano. En una noche perfecta por la imagen, el billete para la Copa en forma de cabeza de serie o la vuelta de Lima, pero para Ibon Navarro "lo más importante es la victoria, por encima de todo. Insisto que este campo, no solo por la calidad de UCAM, sino por el ambiente que hay, es muy complicado. Aunque ya lo he hecho en privado, felicitar al club (UCAM) porque hay un ambiente y atmósfera en el pabellón que yo no conocía, y eso es culpa del nivel del equipo, que ahora mismo es muy bueno. Y de un club que trabaja muy bien. Íbamos ganando de 20 y había un ambiente como pocos, eso es realmente por lo que tengo que estar contento, por haber ganado en un pabellón como este, que no es nada fácil.

"Igual no os lo creéis, pero nuestras reuniones son conciertos de tos. Cuatro jugadores que han tenido fiebre. Podía haberlo dicho si perdemos, pero es la realidad, estaban malos. Teníamos problemas. Peor es verdad que ellos tenían que volver de Turquía y conlleva desgaste. No hemos hecho nada extraño. Tenemos este hábito de jugar con esta dureza", decía sobre los problemas que tuvo UCAM Murcia en la preparación, virus habitual de estas fechas que también afectó a la expedición malagueña.