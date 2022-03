Ibon Navarro: "Esta es línea que tenemos que seguir"

Salía con satisfacción Ibon Navarro tras lo demostrado por sus jugadores ante Obradoiro. Gana credibilidad su equipo y es en base a la "mentalidad con la que jugaron", clave para resolver este partido en el que era necesario esa "limpieza mental" en la que incidía el entrenador cajista: "Valorar mucho el mérito del equipo, está es la línea que tenemos que seguir".

"Son conscientes de dónde estamos. Saber que tenemos 12 finales por delante y cómo hay que jugarlas. Las cosas pueden ir mejor o peor, el rival estar más o menos acertado, pero lo importante es cómo afrontamos los partidos", destacaba el entrenador de Unicaja: "El equipo lo ha hecho bien. Espero que sea el inicio de una línea clara y constante, porque creo que somos un equipo que con confianza seremos más peligrosos de lo que hemos sido hasta ahora".

"Nuestro control sobre el partido ha sido bastante grande. Evidentemente los problemas de Birutis les ha condicionado en el inicio, cuando estuvo en el campo no estaba a su nivel. Hemos hecho un buen trabajo con él y lo han echado de menos", analizaba Ibon, que acabó contento por el rendimiento defensivo del grupo: "Cuando defiendes te pitan faltas. Habla bien del trabajo que ha hecho Brizuela, Matt, Francis... Con tres pequeños lo hemos pasado mal. La línea defensiva del equipo ha sido alta. El cansancio de Alberto, Darío... ha sido un partido completo especialmente atrás".

Sobre la clasificación esquiva el foco el técnico cajista, que quiere que sus jugadores estén focalizados en jugar al máximo cada partido: "La clasificación ahora es un poco rara, lo más importante es que seamos realistas. Lo que me gustaría es que no pensemos ahora en arriba, dentro del club tenemos que tener claro cuál es el camino, cómo queremos afrontar los 12 partidos que nos quedan. Seguir esta línea, habrá partidos en los lo haremos peor que hoy. Veníamos de dos derrotas duras fuera de casa por una diferencia de puntos grande. En el último cuarto hemos vuelto a sufrir al no anotar desde el perímetro. Hicimos tan buen trabajo que hemos sacado el partido adelante pese a ello".

"Tenemos muchos españoles, si fuera la fórmula mágica estaríamos en play off. Lo que tenemos que hacer es estar unidos, estar juntos, y acabar de meter a Matt y Cameron, que son rookies, que no saben dónde está Santiago en el mapa. Cuando estén más integrados nos ayudarán más", destacaba Ibon sobre el buen hacer de los españoles y destacaba a Barreiro, clave por su oficio más allá de su mal momento anotador: "Yo he tenido a Jonathan en la selección sub 20 y era un 3. Tenemos siete jugadores interiores. Es un jugador que, por el cuerpo que tiene y su intensidad, es un 3 físicamente poderoso. No está pasando por su mejor momento a nivel de tiro, pero con él en el campo tenemos +24. Ha hecho un trabajo muy bueno atrás".