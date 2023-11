Ibon Navarro: "Si no mejoras, empeoras"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, habló en la víspera del duelo ante el Obradoiro de este sábado (18:00 horas). El entrenador vitoriano dio una visión general de cómo está el equipo y también de los peligros del equipo gallego, siempre competitivo aunque tenga bajas.

"Hemos intentado homogeneizar estados de forma, gente con mucha carga, otros con menos... Hemos tenido una línea más regular esta semana, les hacía falta, sobre todo. Si Marcos [Cerveró, preparador físico] está bien, todo está bien. Estamos todos bien, Kendrick ya entrenó prácticamente al 80-90% al día siguiente y después con normalidad. El resto está bien, no hay nada importante", explicaba Ibon sobre el estado de la plantilla físicamente.

Acerca del Obradoiro, equipo plenamente consolidado en la categoría, aseguró que "es un equipo que tiene tres victorias y lo normal era que llevara una o dos más. Está compitiendo muy bien, salvo con Valencia, que perdió por uno y un por dos, gana dos cuartos al menos en cada partido. Ya vimos cómo perdió en Andorra o con Bilbao. Ha tenido problemas con Howard, Mendoza o Washington. Desde el trabajo y la táctica encuentra las maneras de competir, se recupera de parciales importantes, incluso fuera de casa. Compite bien, encuentra las maneras hacer daño a los rivales. De alguna manera tendremos que mostrar una versión más firme y fiable, intentar llevar el ritmo de partido alto y no pararnos cuando nos presenten defensas alternativas o de cambios o algún tipo de trampa táctica. Podemos tener algún problema o sorpresa, pero no hay que parar de defender atrás y trabajar para seguir a ese ritmo".

Acerca de la salida de un mes casi sin jugar en el Carpena tras el duelo del martes ante el Peristeri, decía Navarro que "la mayor incomodidad, más que estar fuera de casa jugando y entrenando, es que no podemos estar aquí en el Carpena. Tenemos nuestra oficina y despacho, los jugadores su gimnasio, sus herramientas para sus rutinas, el vestuario... Nos vamos de casa otra casa, Los Guindos, durante un mes. Es la mayor de las incomodidades. Sobre los cuatro partidos seguidos fuera, habíamos estudiado ir de Le Mans a Bilbao pero vamos a volver a Málaga siempre. Habíamos visto la posibilidad, pero si la gente puede volver y dormir una noche más en su colchón y su gente, pues mejor".

Sobre el juego del equipo, Ibon decía que "sí, nos vamos pareciendo al año pasado, pero no va a ser suficiente. Si no mejoras, empeoras. Equipos que el año pasado estaban un poco dormidos al comienzo de temporada este año van como tiros. Parece un típico tópico, pero esta vez sí estoy seguro de que el nivel medio es mejor que el año pasado. Ahí está Andorra, aunque Granada también estuvo 4-3 el año pasado. Vemos lo que significa ir a Palencia, Bilbao está muy bien, Girona también está en gran línea, Obradoiro... Y otros que subirán, como Breogán. Si te mantienes solo como el año pasado te irá peor. La ambición de mejorar también está ahí, pero con humildad, tenemos que ser mejor que el año pasado, no significa que vayamos a conseguir mejores resultados. Pero tenemos que ser mejores".

Se le cuestionó a Ibon por si tiene que apretar alguna tuerca más en mentalidad respecto al año pasado, cuando el balance con los equipos clasificados del décimo al 18º fue de 18-0 al final de la temporada. "No es fácil conseguirlo, al equipo no necesitábamos que hubiera que hablarle de humildad. Éramos nuevos, poco respetados, éramos un equipo contra el que para los rivales era una victoria de prestigio pero no era demasiado cara y eso nos hacía activarnos de una forma muy fácil. Este año cambia, pero el año pasado ganamos por 15 puntos de media fuera contra equipos de esa zona. Cuesta, ya tuvimos un susto este año y tampoco los equipos de esa zona son los mismos. Vamos a ver que los de abajo van a sumar más victorias, seguro, va a ser más complicado ganar partidos porque los 4-5 últimos van a ganar más".

Por último, apuntó sobre los campos de mejora que "me gustaría que bajáramos porcentajes de acierto y número de asistencias de los rivales. Nos falta aunque en las dos últimas jornadas ya nos hemos aproximado más a lo que buscamos. Esperamos que las llegadas de Yankuba y David se asienten y los números nuevos lleguen con más volumen de partidos con ellos dos al 100%. Habrá cosas que se irán pareciendo al año pasado, así a simple vista por sensación y números, de parecernos al tipo de equipo que queremos ser. Pero hay que dejar un poco de tiempo para dar un diagnóstico. Todavía el volumen de partidos con todo el equipo es bajo".