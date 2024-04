Ibon Navarro: "De los mejores partidos que hemos visto este año en ACB"

El Baskonia vino a Málaga a competir pese a una semana de Euroliga infernal. Bravo por el equipo vitoriano, pero el Unicaja se amoldó, fue creciendo durante una segunda mitad magnífica y acabaría con los de Ivanovic. Ibon Navarro analizaba el triunfo en sala de prensa, que permite al Unicaja ser líder antes de la Final Four de BCL. "Buenas noches. Felicitar al equipo por la victoria, al Baskonia por el partido que han hecho. Es de los mejores que hemos visto en la Liga. Con un acierto tremendo, pasando muy bien el balón, buscando sus mejores opciones. Nos faltó un poco de intensidad al principio, el usar mejor las faltas, estar más duros. La vuelta de Dylan y Will tras el descanso nos dieron más consistencia. Pero tienen tanta calidad que te pueden hacer daño. Nuestro plan de partido era llevar el partido a muchas posesiones, con más energía que ellos, no más acierto, porque ellos han seguido y nos ha encontrado los puntos débiles. Mucho mérito esta victoria, además con nuestro 30% en triples. Destacar el partido de Barreiro, que se va con 0 puntos y nos ayudado mucho en el rebote. También Djedo, que ha controlado bien a Howard, y Will nos ha dado mucha solidez", explicaba el entrenador del Unicaja en sala de prensa

"Tiene mucho mérito la respuesta del equipo. Era una prueba mental. Ver que esa ansiedad por meterte muchos puntos... Somos un equipo que necesita correr tras rebote. Hemos seguido en el plan de partido, cansarlos en la medida de lo posible. El Baskonia ha hecho un partido espectacular, no sé si ha jugado así fuera de casa. Tiene mucho mérito", valoraba el esfuerzo del rival, que no contó finalmente con Moneke. "El otro día ganan a la Virtus sin Moneke. Pensábamos que iban a ser peor equipo. Hay que valorarlo. Tadas les ha dado mucho al principio. Raieste, Costello, sumando muchos jugador, también Vanja. Han encontrado muchos jugadores en muchos momentos. Tienes que estar bien para ganar al Baskonia y, si mentalmente no estás, es que no compites a Baskonia", insistía. Y de Markus Howard, un momento álgido en el último cuarto pero demasiado tarde. Tuvo tiro para empatar el partido a pocos segundos del final. "Ha hecho 15 puntos en 16 minutos. No me atrevería a decir que le hemos parado, pero sí que le hemos atacado muy bien. Djedovic tenía esa misión, tratar de pararle al máximo posible. Y luego Alberto ha estado espectacular. El saca cosas del desorden, un pase de Codi a campo abierto o tras un rebote defensivo y correr. Es un jugador de dibujos animados. Le hemos puesto en faltas y al final su momento llega".

Insistía el entrenador del Unicaja en esa fortaleza mental. Un equipo de Euroliga, pese a un contexto desfavorable, y el equipo adquirió unas lecciones muy útiles para jugar este tipo de partidos, quizá una reedición en estos play offs. El Baskonia ya piensa en esa serie con el Madrid de Euroliga, mientras que el Unicaja ya ve Belgrado a lo lejos. Qué semana viene.