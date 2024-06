Ibon Navarro: "La montaña aún es muy alta, solo hemos quitado una piedra"

Coge impulso el Unicaja tras ganar en Murcia, pero hay que ganar uno más para devolver la serie a Málaga. Ibon Navarro analizaba ese 1-2 en la serie, que permite estrenar el casillero positivo. "Felicitar al equipo por la victoria. Creo que en la primera parte hemos entrado con muy buen ritmo, consiguiendo buenas defensas, cerrar el rebote, poder correr. Hemos cogido confianza para coger esa diferencia, que básicamente lo que hemos hecho después es aguantar todos los acelerones del UCAM Murcia, que han sido muchos. En la primera parte nos hemos ido con un buen control de rebote, asistencias; porcentajes de tiro de tres muy bajo, pero estábamos limitando las canastas de dos por parte del UCAM. Y en la segunda parte la misma línea. Independientemente de su acierto de tres puntos, que ha vuelto a ser importante, creo que ha sido porcentaje el porcentaje de tiros de dos y el control del rebote. Si consigues que no anoten, y que no controlen el rebote, como nos ha pasado, sufres; ha sido una de las razones por las que hemos podido competir, y al final ganar. Seguramente una de las partes importantes ha sido su rebote en ataque y porcentaje en tiros de dos, por ahí nos estaban desangrando. Si conseguimos segundas opciones, con Dylan haciendo un partido muy bueno en rebote de ataque... Esas dos cosas. Venían de hacer un 65% en tiros de dos. Así es muy difícil ganarles con esos números. La clave por ahí", explicaba el entrenador del Unicaja.

"Ahora a recuperar. Vamos a ver si podemos meter a más jugadores, que tenemos por ahí alguno fuera. Recuperar a Tyson. Y ganar un partido. No podemos pensar en ganar dos, porque la montaña es muy alta. Hemos quitado una piedra, pero todavía quedan piedras muy grandes. El lunes va a ser mucho más difícil que hoy, mucho más difícil, así que a intentar quitar otra piedra. Estaba aliviado antes de empezar hoy, siendo honesto. Lo que había visto en los dos primeros partidos, además de sorprenderme negativamente, me hacía pensar muchas cosas. Ver al equipo durante el viaje, la reunión que tuvimos ayer, verles hoy, he notado que el equipo estaba muy metido, no de vacaciones. Luego hay que competir con un equipo del hambre y ganas de ganar como el UCAM Murcia. Afortunadamente hemos podido competir bien, pero el lunes será distinto", decía el entrenador del Unicaja.

Un buen aliento en la grada tras el desplazamiento desde Málaga. "Estamos muy contentos de que haya venido tanta gente. Y sabemos que hay mucha gente en Málaga que ha estado con nosotros hoy, que no ha podido viajar. Desgraciadamente no podrá venir mucha gente el lunes. Pero nos llega, sin prometer que vayamos a ganar". Será más fácil con esa entrada al partido, con el 0-15 de salida. En el baloncesto moderno, las ventajas que se cogen de 15 o 20 puntos no valen para nada. Eurocup, Euroliga, ACB, en todas las ligas las ventajas que se cogen al principio sirven de poco, porque la línea de tres puntos es clave. Es fácil meter nueve puntos, como ellos han hecho al principio del tercer cuarto. Me ha gustado cuando el equipo ha estado cerca de meterse, que no me ha dado la sensación nunca que estuvieran fuera, hemos sido capaces de meter algún tiro complicado, tomar buenas decisiones, y seguir obligándole a meter tiros de fuera. Realmente no es decisiva ese tipo de ventajas", admitía Ibon Navarro.

Esa zona tan insistente del UCAM Murcia, que sí hizo daño en Málaga, no tuvo efecto en Murcia. "Yo sé que esto de las redes sociales, a todo el mundo le gusta... Voy a hablar por mí, a Sito le tengo mucho respeto profesional y personal, nos encanta poner 'baño táctico de fulanito a menganito'. Todo esto es mentira. Esto es una cosa de jugadores o energía. Del rebote, que es lo que está decidiendo todo hasta ahora. Hoy no hemos atacado ni mejor ni peor, hemos podido correr porque hemos defendido mejor, consiguiendo rebotear y más situaciones a campo abierto. Me parece muy bien la zona, pero es más importante el porcentaje de dos y el rebote, eso sí que marca cómo están yendo los partidos".