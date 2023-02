Ibon Navarro se muerde la lengua: "Con el partido que ha hecho Brussino..."

Tenía que dar explicaciones Ibon Navarro después de darse varios episodios extraños con el trío arbitral, que acabaron con su expulsión tras una doble técnica. Hubo momentos de tensión en ambos contendientes, ya avisó Lakovic en la previa empezando la partida, donde manifestó que su equipo fue perjudicado en el parrido de ida. Esta noche le tocó al vitoriano marcharse, nuevamente un Unicaja que no tuvo fortuna, y al que sacaron del partido, además de un excelso Brussino, con una avalancha de sanciones en el ecuador del último cuartos, todas en contra del mismo. "Hay un aviso de simulación en la que Inglis empuja a Osetkowski, y en la siguiente acción pitan técnica a Alberto y dan el triple; yo pido que me expliquen la situación y luego otro arbitro pita una técnica al banquillo. Cuando insisto que miren la jugada, pitan otra técnica. Pero no perdamos el tiempo en estas cosas con la exhibición de este jugador", explicaba los hechos Ibon Navarro.

"Felicitar al Gran Canaria por la victoria, han hecho un buen partido. Creo que nosotros nos hemos levantado cuatro o cinco veces después de estar en la lona. Un triple de Osetkowski para ponernos por delante. Pero cuando hay un jugador en el estado de Brussino hoy es muy difícil; también los dos triples al final del tercer cuarto, que ellos han conseguido mucha energía. Ha estado imperial, ha tomado buenas decisiones, ha dejado que llegara el partido a él, felicitarles y a seguir. Hay algunos tiros por el movimiento, no los hemos metido, pero hemos tenido buenos balances defensivos. Han tenido opciones de correr por nuestras pérdidas, castigaron nuestras malas situaciones, pero está claro que nuestro porcentaje de tres no ha sido bueno para pelear hasta el final", se rendía el vitoriano a la actuación histórica del argentino, a la vez que lamentaba la falta de argumentos de su equipo.

"Si lo ha hecho, me quito el sombrero, porque ayudar a levantar a un jugador y que lo cambien... me quito el sombrero. Si lo que quiero es que me lo expliquen, no que no lo hagan, si es el reglamento, lo tienen que hacer y ya está. No cuesta nada venir al banquillo, explicarlo, y no que otro árbitro esté picando una técnica. No es lo normal. No creo que haya sido malintencionado ni mucho menos", decía Ibon Navarro sobre una acción donde Jaka Lakovic ayudaba a levantar a Inglis, y acabaría sustituyéndole por Shurna, el que acabaría tirando unos tiros libres en el último cuarto. Fue el motivo de protesta para que le señalaran la primera técnica con el 73-70. "Hemos perdido dos partidos: el partido y el average. Quedan quince jornadas y puede ser importante", finalizaba.