¿Tenía Ibon Navarro un plan?

"Voy a zanjar esto en breve, voy a acabarlo ya. La verdad es que de ese cántico no me enteré hasta las semifinales, no lo había escuchado antes. Siempre está bien, como lo del campo atrás del Madrid y esas cosas. Es muy bonito y emocionante, pero el plan no era mío, de todos, y había muchos, no solo uno por si uno fallaba. Claro que es muy bonito", bromeaba el técnico del Unicaja sobre ese cántico que nació en Badalona, que quedará para la eternidad.