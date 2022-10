Ibon Navarro: "Si no puedes ganar anotando, lo tendrás que hacer metiendo 60"

Ibon Navarro atendió a lo medios tras la victoria por 70 a 63 del Unicaja ante el Gran Canaria. "Evidentemente ha sido un partido que nos ha faltado acierto en la primera parte, nos hemos estrellado con una muy buena defensa, algunos tiros que habrían ayudado a abrir el campo no los hemos metido. En el descanso nos dimos cuenta de que si no puedes ganar el partido metiendo tienes que ganarlo con 60. Melvin Ejim, en mi opinión, ha sido el mejor metiendo cero puntos, nos ha aportado mucho en defensa. También ha aparecido Tyson Carter en la anotación. En el último cuarto hemos sabido administrar esa renta de diez puntos sin sustos. Es una victoria importante, contra un muy buen equipo, con muchos jugadores haciendo su trabajo", valoró la actuación de sus jugadores.

"Bueno hemos fallado muchos tiros que generalmente metemos. Tendré que ver el partido entero, pero bueno es complicado que todo el mundo este tan enfadado. Yo no evalúo a los árbitros, no creo que hayan sido el motivo de la mala primera mitad", no quiso meterse en camisa de once varas con las actuación de los árbitros, cuestionable cuanto menos, a lo que añadía: "Antes de las temporada tenemos reuniones con los jefes arbitrales, intentan explicarte por donde van los criterios y ahora mismo no recuerdo que hayan dicho que van a permitir más contactos. Al contrario".

"Al comienzo del partido en Vitoria teníamos mucha inspiración y el Baskonia cambia el ritmo en dureza, pero nosotros no. Intentamos hacer la guerra por nuestra cuenta, gente intentando ayudar en roles que no les corresponden, hoy hemos visto que no hace falta meter canastas para estar en el campo", explicaba echando la vista atrás al mal estreno de temporada regular en la pista del conjunto vitoriano. "Hoy mucha gente ha hecho muy buen trabajo. Slaughter acaba con cero tiros, han dado 11 asistencias un equipo que hace 15 de media. No es mérito de uno solo es un muy buen trabajo colectivo", detallaba.

La primera mitad de los cajistas no ha sido la más brillante, aunque Navarro sí que vio cosas positivas. "El trabajo atrás estaba siendo bueno. Han sumado mucho puntos en detalles, pero si en el momento que metamos no estamos en el partido no vamos a tener opciones. Ha pasado en el tercer cuarto, no era normal meter 28 en la primera mitad". Tras el paso por vestuarios se ha visto a otro Unicaja: "Hemos corregido errores en el balance defensivo y ha comenzado a funcionar la anotación. Una cuestión de compartir más el balón, de no abusar del bote. No hay recetas mágicas".

Hoy la afición ha cumplido con su parte, con un gran ambiente y mucho ruido cuando más calentaba el sol. "Muchos se han quitado el bautizo del Carpena. Yo no tengo tanta experiencia, pero me llega que hacía mucho que el pabellón no estaba así. En cuanto le hemos dado un poco de lo que estaban pidiendo han respondido. Darle las gracias a la gente y que siga así", decía Ibon acerca del buen aspecto de las gradas del pabellón.

Ya se ha podido ver que la idea de juego va por rotar bastante al equipo, ningún jugador pasa hoy de los 26 minutos en pista, aunque sorprenden los poco minutos que ha utilizado a Brizuela, solo cuatro minutos. "Tanto Darío como Alberto vienen con el tanque bajo, Alberto ha hecho un esfuerzo tremendo para darle aire a Perry, que se le ha visto más fallón. Hoy Tyson nos ha dado buen tono defensivo y ha abierto la lata de la anotación, no tenía mucho sentido meter a Darío estando Carter bien", concluía.