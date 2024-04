Ibon Navarro: "Nos hemos quitado mierda de encima"

“Estoy emocionado, más que la otra vez (en referencia al título de Copa en 2023). Esto era algo que teníamos todos muy dentro desde hace mucho tiempo”, declaraba Ibon Navarro al término del partido contra el Lenovo Tenerife, que supone su segundo título con el Unicaja, una cuenta pendiente que tenía desde que se escapó la Final Four de la BCL un año antes en el Carpena ante toda Málaga.

El técnico vitoriano lanza un aviso a navegantes. Es ambicioso, muy ambicioso. “Ahora vamos a ser muy peligrosos, nos hemos quitado esta mierda de encima (en clara referencia al doloroso palo que supuso la eliminación del año pasado)”, afirmó. Acerca del adversario, un Lenovo Tenerife que ya es más que un clásico, apuntó: “Hemos ganado a un equipo que juega muy bien. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Teníamos fresco el partido de Copa. Hoy hemos sido más nosotros que aquel día. Estos chicos se lo merecían del año pasado. Era algo que teníamos dentro desde aquel fin de semana de mierda del año pasado”.

Sorprendió con un mensaje para el único que abandonó el barco el pasado verano. “Un trocito de esto va para Darío Brizuela”, dijo Ibon acerca del ahora jugador del Barcelona.

De la afición

Ensalzó Navarro a la afición "pese a los precios de los vuelos y las dificultades. Tiene mucho mérito lo que hacen. Siempre se habla de que somos culpables del aspecto que luce el pabellón. Pero igual el Carpena se llena y es por eso que ganamos, y no al revés. Le digo a todos ellos que disfruten muchísimo". Y para rematar indicaba la llave maestra de todo. "Somos una familia".

La rajada de Txus

El entrenador del Lenovo Tenerife pegó una buena rajada después de perder en la final de la Basketball Champions League contra el Unicaja. Para Txus Vidorreta hubo decisiones más que discutibles en el partido e hizo hincapié en ello: “La primera parte no ha sido baloncesto”.

“Felicitar al Unicaja. No me preguntes qué ha pasado en la primera parte. No han podido lanzar Guy y Huertas un tiro libre. El ganador es Unicaja. Ha hecho una gran competición. Tenemos que estar orgullosos de cómo hemos competido la final, tuvimos nuestras opciones en la parte final”, aseguró el entrenador tinerfeño.

“Lo que creo, insisto, felicitar al Unicaja. Es un equipo campeón, de un nivel extraordinario. Se han encontrado con el viento a favor desde bien pronto. Nos hemos encontrado con muchas dificultades para jugar el uno contra uno, muchas dificultades para jugar el bloqueo directo. Y nos han pitado cuatro faltas en la primera parte”, continuó.

“Marce y Guy no han tirado un tiro libre. Son datos objetivos, irrefutables. Vienen de tirar 17 tiros libres. Han tenido un criterio y otro. No voy a poner calificativos a lo que ha pasado en la primera parte. Nos hemos tenido que poner y echarle pelotas. Han tenido la capacidad para mantener la ventaja, pero yo tengo que felicitar a mis jugadores. Hemos jugado con un criterio el viernes y domingo. Han merecido la victoria”, remató.