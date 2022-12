Ibon Navarro todavía le ve "margen de mejora" al equipo

El Unicaja está de moda, así presentaban al equipo malagueño en el pódcast Play Basket de la Cadena SER antes de entrevistar a Ibon Navarro para repasar a la actualidad del equipo malagueño y de la competición. "Si hemos juega el domingo sí, si hemos jugado el sábado, entonces eso ya lo he hecho el domingo. Ya vienes pensando un poco cuál es el plan de la semana y que tienes que trabajar y mejorar, lo que tienes que reforzar también", explicaba el preparador como el ritmo de la competición no espera a nadie.

"Creo que, cuesta tanto ganar, que cuando ganas tienes que estar contento. No digo que tenga muchísima experiencia en la Liga porque hay entrenadores que tienen mucha más que yo, pero tienes que ser consciente de que son dinámicas. Ahora estás que te salen muchas cosas bien, pero hay que estar preparados para cuando las cosas no vayan también. Para persistir y seguir en la línea de lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo y en lo que creemos", como siempre, prefiere la prudencia ante la excelente situación que atraviesa el equipo malagueño, con siete victorias consecutivas.

Ahora mismo el Unicaja marcha tercero en la clasificación de la ACB y ha certificado la primera plaza del grupo de la BCL sin ceder un solo encuentro. "Suena bien, lo habríamos firmado todos el ocho de agosto cuando empezamos el estar así, también empezamos el ocho de agosto para poder estar así, porque teníamos muchas caras nuevas y teníamos aquella previa de la Champions que era de esas cosas que por ganarla ganas poco y por perderla pierdes mucho. Tuvimos que empezar pronto y ahora estamos recogiendo un poco el fruto. Es posible que estemos un punto más rodado que otros equipos, a pesar de tener nueve caras nuevas porque empezamos antes. Miras los historiales para las opciones de la Copa del Rey y no estamos lejos, pero cuesta mucho ganar un partido en la ACB. Ganar los tres que nos pueden faltar para clasificarnos, pues aún tenemos que hacer muchas cosas bien", argumentó del trabajo que hay detrás para obtener estos resultados.

Una de las cosas que más valor se le está dando a este equipo, con Ibon a los mandos, es que es reconocible, algo que en Málaga no venía ocurriendo en las últimas campañas: "Hay que saber diferenciar una cosa, yo creo que aquí la gente, afición, los medios y el entorno, pues están muy contentos, muy ilusionados y eufóricos, se llevan unos cuantos años que las cosas no han ido todo lo bien que hubieran querido. Lo que más gusta a la gente, al menos lo que yo percibo, es que hay una identidad. Luego esa identidad te ayuda a ganar o no, pero la hay. Todo el mundo cree saber a lo que quiere jugar este equipo, como es, donde están sus fortalezas y sus debilidades, eso es hasta ahora el mayor mérito del equipo. Que ellos se ilusionen, que ellos estén contentos, que ellos estén eufóricos, mientras nosotros sepamos que hoy teníamos que venir a hacer entrenamiento doble y mañana también, pues fuera que se haga lo que sea, que al final el deporte es para eso, para que la gente sienta cosas. Que un día te vayas enfadado a casa, pero otro te vayas contento".

El técnico también ponía en valor los grandes ambientes que se están viviendo esta campaña en el Carpena. "Nosotros llevábamos un mes sin jugar en el Carpena, entre que acabó el partido del Granada y ya nos estaban echando porque empezaban a montar lo de la Copa Davis. Nos hemos tirado un mes fuera de casa y la verdad es que teníamos muchas ganas, porque los ambientes que vivimos frente al Betis y al Granada fueron espectaculares, me decían que desde 2008 no había entradas así si no eran partidos contra Madrid o Barcelona. Incluso contra PAOK de Salónica que fue un miércoles por la noche, hubo muy buena entrada. Los jugadores que llevan aquí tiempo Alberto, Darío o Jonathan dice que es un pasada jugar aquí porque hay muy buen ambiente, porque enseguida conecta la gente con el equipo y viceversa. Jugar en casa para nosotros es una gozada, pero es verdad que los últimos cuatro partidos que hemos jugado aquí han sido relativamente fáciles en cuanto al marcador, no en cuanto al esfuerzo, pero ojalá nos llegue dentro de poco un partido en el que necesitemos el apoyo de la gente para ganar, porque estoy seguro de que eso va a pasar", apuntaba de una conexión entre equipo y afición que está recuperándose este curso.