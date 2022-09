Ibon Navarro: "Se notó la carga de trabajo, faltó energía y frescura"

Ibon Navarro analizó cómo había sido el partido ante el Madrid en el que su equipo encajó una derrota en la preparación para la temporada. "Se ha notado la semana de mucha carga de trabajo, nos ha faltado mucha energía y frescura defensiva para sujetar algunos 1x1 desde nueve metros, especialmente en la primera parte. En los rebotes largos y divididos nos faltó energía para llegar. Puede pasar por este momento de pretemporada. Es lo que toca hacer eso ahora en estas primeras semanas. Me ha sorprendido que fallamos 11 tiros libres. Cuando la gente ha estado más o menos fresca hemos sabido jugar relativamente organizados, con Djedovic en el puesto de uno tanto en el comienzo del primer y tercer cuarto. Pero después nos cuesta en las rotaciones, con Tyson Carter y los jóvenes al uno, cuando ellos han apretado. Cosas negativas, que esperábamos hacer mejor, y positivas. Hay que analizar y contextualizar lo que vimos. No mejoraremos mañana en chispa y energía, pero sí debemos mejorar en concentración", decía el técnico, al que no le sorprendió el nivel del Madrid: "El Madrid tiene los sistemas muy parecidos, aunque han metido algunos conceptos nuevos, con jugadores que son buenos y saben jugar. Estaban relativamente frescos, llevan 10 días entrenando. Los jóvenes les ayudan mucho porque entrenan habitualmente con ellos. No me ha sorprendido, muchos minutos de Musa, Fabien, Chacho... Y Tavares te condiciona a nivel mundial. Pero debemos centrarnos y preocuparnos más en nosotros e intentar mejorando".

"A Álvaro le costó, no estuvo tan positivo como contra el Betis o ya en la segunda rotación la primera vez que salió. Le faltó no diría personalidad, pero sí ser valiente, como jugó en Lisboa. Quizá estar aquí en casa, con gente viéndole que conoce le afectó y lo mismo, incluso más, para Mario, con demasiada ansiedad por meter canasta y agradar que preocupados que por lo que tenía que hacer. Jugaron más tranquilos y con menos ansiedad en Lisboa", analizaba Navarro sobre las actuaciones de Mena y Saint-Supéry, mientras que también valoraba la norma del saque rápido: "A los árbitros, la mesa y los jugadores los vi algo perdidos, es normal. Vas viendo que va a ser importante los momentos de pedir los cambios porque nunca sabes si te vas a encontrar con esta situación de saque rápido. El Madrid nos pilló una vez y nosotros ninguna. Hay que ir acostumbrándose y cogiéndolo. Es normal, hubo errores".