Ibon Navarro: "Es una victoria de prestigio"

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del PAOK Basketball Sports satisfecho por la victoria de su equipo en tierras griegas. No quiere el técnico que se pierde el hábito de la victoria y, aunque peligró, se sacó el partido adelante.

"Era un partido muy importante para nosotros, no por la clasificación, porque ya estamos en la siguiente fase, sino por el rival, la atmósfera y la clase de partido que íbamos a encontrar aquí. Como le dije al coach Lykogiannis, el Gran Canaria y el PAOK han sido los equipos más duros a los que nos hemos enfrentado hasta ahora y sabíamos que iba a ser un partido diferente al de Málaga. Jugamos un gran partido, nuestro acierto en el primer cuarto nos permitió controlar el partido durante 25 minutos, pero sabíamos que iban a volver", analizaba el entrenador vitoriano, que apuntaba que "Yannick Franke jugó un gran partido, como Riley y Hands. Pero también los chicos griegos ayudaron mucho a volver al partido. Tuvimos obstáculos pero seguimos en el partido. Para nosotros es una gran victoria porque era un reto para nosotros, jugar en esta atmósfera, ante un equipo muy duro y conseguir una victoria que para nosotros es de prestigio por cómo ha jugado el PAOK".

"La semana que viene haremos lo mismo que hoy", respondía Navarro cuando los periodistas griegos le cuestionaban por cómo afrontará la última jornada el Unicaja, puesto que del resultado de Dinamo Sassari en Málaga puede depender que el equipo de Salónica entre o no en el play in: "Dar lo mejor de nosotros, jugar nuestro partido en casa, que hace tres semanas que no lo hacemos y queremos hacerlo bien, lógicamente. Para ganar al Dinamo Sassari lo intentaremos igual que hoy. Creo que el Dijon-PAOK será un gran partido, la dureza del PAOK le puede dar una oportunidad de clasificarse allí".

También respondió a la labor arbitral, muy protestada por el equipo griego, aunque hubo errores para los dos lados. "No suelo hablar de los árbitros, ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Creo que los árbitros también hacen errores. Hubo dos o tres situaciones en las que el PAOK reclamó un pie y creo que era así. También hubo una jugada en la que el rebote se puso a 24 segundos, nos quitaron dos tiros libres que no sabíamos quién era el que debía tirar... Tengo que verlas en el vídeo", respondía Navarro.