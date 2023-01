Ibon Navarro: "La parte positiva son los 12-13 minutos de nuestro buen baloncesto"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, analizó en rueda de prensa la victoria del equipo malagueño en el primer encuentro del 'Round of 16' de la BCL ante el AEK Atenas. También estuvo presente David Kravish, el mejor de los cajistas, que valoró así el encuentro: "Lo primero, felicidades a la familia de Gus y Darío, que han sido padres. En la primera mitad cometimos errores a los que tuvimos que sobreponernos y lo hicimos en la segunda mitad, tenemos que convertir ese esfuerzo en 40 minutos de juego consistente"

Por su parte, Navarro valoraba así el duelo: "Es lo que esperamos, lo hicieron muy bien reduciendo el ritmo de juego. Su colapso de la defensa en la zona nos dio tiros abiertos, pero no buenos. Demasiados errores en la primera mitad, sin solidez en defensa para rebotear y correr, no hicimos un buen trabajo. Gracias a Will Thomas mejoramos en la presión, cambió el partido a pesar de las malas estadísticas. La parte positiva son los 12-13 minutos de nuestro buen baloncesto con los que conseguimos vencer a un muy buen equipo. No lo hemos hecho del todo bien y es la segunda vez seguida que nos pasa. Vienen partidos difíciles y no podemos caer esos errores, aun así siempre es positivo empezar ganando en casa con una buena diferencia".

A veces los números no coinciden con el valor que ha aportado un jugador al partido: "Las estadísticas son engañosas. Hay jugadores con números discretos que han hecho muy buen partido, otros han brillado más y no es tan buena actuación. Yankuba va en ritmo de aprender cosas, se ha equivocado como todos hoy. Es positivo más por números que por sensaciones".

"Les hemos dejado poner su ritmo, de no poder correr. Han empezado muy acertados, hemos concedido dos triples y una falta de tres tiros gratis. No hemos estado bien leyendo el partido. No metes, no corres y sufres, porque ellos compiten muy bien. Hemos caído en algún error al acelerar, pero sí no nos íbamos a quedar en 60 puntos", explicaba el técnico sobre el inicio del encuentro.

Volvía a incidir en las estadísticas para concluir su comparecencia: "No es una cuestión de Ejim, todos han cometido errores. Tyler y Nihad han sido los más sólidos, pero nos ha costado encontrar gente metida. Pero el que cambia el ritmo es Will Thomas, igual tiene hasta valoración negativa, pero la estadística es injusta con él. La presión, el dos contra uno, todo el ritmo lo cambia él".