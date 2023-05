Ibon Navarro: "7/9 en triples en el último cuarto, el baloncesto a veces es sencillo"

Ibon Navarro valoraba la victoria del Unicaja ante BAXI Manresa, una carrera de fondo para el conjunto malagueño por la buena versión de los catalanes, pero con el final lógico, especialmente por el acierto sobrehumano de los verdes desde el triple, factor determinante. "Felicitar al equipo en un partido muy difícil, con un rival que ha jugado un grandísimo baloncesto, siendo fieles a sí mismos, con un nivel de acierto muy alto y que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Lo hemos interpretado a a partir del tercer cuarto, colapsando la zona, porque nos estaban penetrando con mucha facilidad, algún tiro de tres puntos de mérito, llevaban 3/9 al descanso, pero casi 28 en tiros de dos puntos, no estábamos siendo sólidos. Nos ha costado interpretar su nivel de colapso en la pintura. Para ganar a BAXI Manresa, hay que meter de fuera, por meter tanta gente dentro; hay que encontrar pases abiertos, hemos metido 7/9 triples en el último cuarto, a veces el baloncesto es tan sencillo como esto; con ese porcentaje, la vida es más bonita y mejor. Pero hay que estar preparados por si eso no pasa. Al final son porcentajes, alrededor del 42%. Varios de Tyler, de Will, Kendrick, que nos han abierto la lata, han roto el partido, la inercia que había en el partido, y con esta energía. Nosotros, con ese acierto y energía, somos un equipo muy difícil de batir".

Seguía Ibon Navarro analizando el partido. "Creo que Dylan ha cambiado el partido, nos ha costado menos meter, pero el clic han sido los tres últimos minutos del tercer cuarto, con Melvin jugando de tres, íbamos a sufrir en algunas situaciones, pero teníamos que sacar ventajas con su presencia cerca de canasta, lo hemos hecho; luego ha sido una partida de ajedrez. El cambio son esos minutos a nivel defensivo, la gente que se ha despertado con el tema arbitral, ha podido cambiar la atmósfera; estar viendo un partido que iba despacio, sin tanta velocidad. No creo que hayamos hecho mal baloncesto, sino que BAXI Manresa ha jugado muy bien, lleva dos partidos jugando muy bien, pero siempre tiene un cuarto muy malo. Han estado muy constantes, ellos han estado bien". Si intentó que el Carpena se encendiera en el tercer cuarto, una acción confusa donde Carlos Peruga no le dejó usar el instant-replay. "Cada uno usa sus armas", ironizaba.

