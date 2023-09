Ibon Navarro: "Me quedo con el carácter y orgullo que tuvimos en la segunda parte"

Puede irse satisfecho Ibon Navarro de Murcia, papel del Unicaja en la Supercopa notable y donde puso contra las cuerdas en la final ante el Real Madrid. Reconoció el esfuerzo de sus jugadores en la segunda mitad, con todo en contra. "Felicitar al Real Madrid por el triunfo, han sido justos ganadores, más sólidos y han jugado mejor. Debo felicitar a mi equipo por la demostración de orgullo y carácter de la segunda parte, donde nos pusimos por encima. Este esfuerzo tiene que ir acompañado de acierto y no lo hemos tenido. Hemos estado cerca, al igual que ellos anotaron tiros difíciles, nosotros fallamos alguno abierto, fruto del cansancio. Necesitas hacer un partido muy bueno para ganar al partido en la final ante el Real Madrid. Contento y orgulloso del equipo, a seguir creciendo y sobre todo recuperar jugadores", exponía. "El estar con esa situación al descanso, de tener dudas en la final de la primera parte, la salida al tercer cuarto ha sido muy bueno. El gen competitivo no se duda. Lo hemos vuelto a hacer. Con jugadores que han jugado sesenta minutos en dos partidos, todos aportando, y las sensaciones que se podía haber ganado. Con la pena porque con un poco más de acierto, íbamos a tener más opciones. Me deja ese sabor agridulce.

En esos momentos donde el Unicaja pudo hacer más sangre, por delante en diferentes momentos del último cuarto. "Ha faltado de todo. Cuando te ves arriba, esa inercia te puede llevar a coger más diferencia. Pero el Real Madrid estuvo más agresivo. Ellos tuvieron claridad para encontrar tiros, saber jugar los momentos complicados. No nos ha faltado acierto, sino analizar el porqué ha faltado ese acierto. Hay que quedarse con la parte buena, que no nos hemos rendido". Ya pensando en los jugadores que se incorporarán próximamente. "Me gustaría que entrenaran el martes, pero no lo sé. Con David hay que hablar a diario por si le duele, y Yankuba espero que nos pueda ayudar. Llevan muchas semanas parados, así que va a costar. hay que tener paciencia, un proceso complicado. Ahora hay que hacer que las prestaciones de los jugadores no bajen. Vendrán, si Dios quiere, dos jugadores en la misma posición casi de forma simultánea. Hay que jugar con algunas cosas. Habla bien del gen competitivo del grupo".

Una novedad esta temporada será la variación de la norma codo-cara, donde antes se señalaba falta antideportiva por descontado. "Se ha modificado porque todos levantamos la voz por acciones del año pasado. Se valora el tema de los cilindros, el contacto en la cara real, pero sobre todo si el defensor está metido en el cilindro del atacante. No he visto la acción de Dylan, tampoco arriba, pero si lo han quitado es que era para quitarla. Sí han cambiado la norma".