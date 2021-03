Luka Garza e Isaiah Miller, las recomendaciones de Francis Alonso para la March Madness

Francis Alonso sigue siendo el único malagueño, y uno de los pocos españoles, en haber intervenido en el gran baile del March Madness, el torneo final de la NCAA. Este año se quedaron a punto de emularle Gody Dike, con Loyola y Jesús Carralero, con Campbell. Pero sus universidades perdieron las respectivas finales de conferencia (Patriot League y Big South) que daban acceso a la locura.

Sí estará presente la universidad de Alonso, Greensboro, que en 2018 había pisado por primera vez en muchos años el torneo final con el malagueño como líder. Estuvo en el programa Basket Al Día de Movistar para hablar de baloncesto universitario el escolta cajista. "Con muchas ganas de que llegue el día. He seguido mucho a Greensboro, ganaron el SoCon Tournament, y ahora jugamos contra Florida State en primera ronda. Sé que tienen mucha hambre, que van a hacer un papel muy grande y que quieren ser la Cenicienta del torneo", decía Alonso, que era cuestionado por sus favoritos: "Gonzaga va a ser favorito por el año que han hecho y por la cultura ganadora que ha creado en los últimos años". Gonzaga fue la universidad de Domas Sabonis, también la del ex cajista Kyle Wiltjer.

También se le preguntó a Alonso por los jugadores a seguir y dio dos nombres. "Luka Garza, de Iowa. Es un pívot que ha dominado. Y otro, igual tiro para casa, de mi universidad. Es un 1-2 que jugó conmigo dos años y es Isaiah Miller, puede sorprender y recomiendo que lo miren". Luka Garza es un pívot de 2.11 metros de raíces bosnias, sobrino del que fuera jugador Teoman Alibegovic, aunque de formación estadounidense. 23.7 puntos, 8.8 rebotes y 1.8 asistencias han sido sus medias y está considerado el mejor jugador universitario del país aunque, paradójicamente, no parece tener un puesto asegurado en el próximo draft porque sus cualidades son de pívot de vieja escuela. Mientras, Isaiah Miller es un explosivo exterior que ha llevado a Greensboro hasta el torneo final con 19.3 puntos, 6.9 rebotes y 3.5 asistencias. Su tiro lejano (10/47 en triples esta temporada) parece su principal problema para tener un hueco en la NBA.

Francis Alonso también se refirió al trabajo de su tiro. "Siempre tiendo a decir lo mismo. Cuando uno termina en el entrenamiento te tienes que ir de la pista contento con lo que has hecho. Si has acabado y no estás contento, yo me baso en las sensaciones, en el entrenamiento que has hecho. Habrá días que tires 300, otro 50 y otro 500, siempre para acabar con las mejores sensaciones", explicaba.