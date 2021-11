Ivanovic pasa "el peor momento de mi carrera" antes del Baskonia-Unicaja

La derrota ante el Maccabi propició que en el Baskonia, rival este domingo del Unicaja, se vivieran momentos duros. Fue una lección de impotencia que, unido a lo que está viviendo en el último mes, con cinco derrotas seguidas, propició que se vieran caras de desesperación y abatimiento. Como la del habitualmente vehemente Dusko Ivanovic, que dejó palabras duras en la sala de prensa. "Es el peor momento de mi carrera, pero no me rindo y que necesitan una victoria".

El técnico montenegrino afirmó que "es momento de estar todos juntos" porque no están jugando bien y subrayó que tienen "un problema en el juego estático de cinco por cinco". "Cuando hemos jugado rápido, parece otro equipo, pero nos faltó el juego interior".

Explicó que en algunos momentos compitieron bien, pero consideró que los israelitas les castigaron mucho en el rebote ofensivo y opinó que su juego interior "fue dominante".

"Estoy preocupado como todos y no solo es un mal momento en Baskonia, sino en toda mi carrera", lamentó Dusko Ivanovic.

"Hemos fallado muchos tiros, necesitamos ganar un partido y algún día tiene que llegar la victoria", dijo el entrenador azulgrana, por lo que el partido de este domingo ante el Unicaja cobra aún más trascendencia. Analizó que primero necesitan "defender mejor para tener opciones de contraataque" y después sostuvo que tienen que tener "jugadores capaces de meter canastas" por ellos mismos. "El problema del rebote es grave en los últimos cinco partidos, Maccabi era el que menos rebotes cogía y capturó 12", remarcó.

"Yo no me rindo. En un momento puedes estar encima de los jugadores si no dan todo, pero he visto que los jugadores lo estaba dando todo y no podían hacer más", zanjó sobre los últimos 15 minutos del partido en los que se le vio menos encima de sus hombres como acostumbra.