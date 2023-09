Jahlil Okafor, un enemigo con caché

El Unicaja se enfrentará mañana al Casademont Zaragoza. “Me ha gustado mucho cómo se ha movido Zaragoza, hasta hace pocas semanas, ahora hay que verlos otra vez”, refería Ibon Navarro antes del inicio de la Liga al ser cuestionado por cómo se habían reforzado los equipos de la competición. Y es que el verano maño ha sido bastante convulso, con la marcha a última hora se Jovic a Valencia, el grave problema de salud de Borisa Simanic, compañeros de selección de Perry en Montenegro en el Mundial, y las marchas, cuando ya se habían anunciado sus contrataciones y ejercieron cláusulas de salida, de Leo Meindl y Jordan Morgan.

Pero sí tiene en sus filas el cuadro maño a Jahlil Okafor (Arkansas, 1995), un número tres del draft en 2015, elegido por Philadelphia 76ers. Ocho años después, su carrera no ha discurrido como se aguardaba cuando destacó en Duke tras una refulgente trayectoria en el instituto. En su debut en la NBA firmó 26 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias ante los Celtics, pero ya en marzo tuvo un problema de menisco y la temporada siguiente la jugó con restricción de minutos. Y ahí empezó a deambular por Brooklyn, Nueva Orleans y Detroit, jugó los Juegos Olímpicos con Nigeria, de donde es originario su padre, y recaló en los Capitanes de Ciudad de México de la G-League.

Okafor (2.10 metros) es un pívot vieja escuela que no casa mucho con la realidad del baloncesto moderno que demanda a los interiores características diferenciales en otros aspectos. Su debut oficial ante el Real Madrid este domingo, dentro del vapuleo colectivo (101-70), no fue nada malo. En 15 minutos en pista sumó 13 puntos (6/11 en tiros de dos, 0/1 en triples y 1/1 en libres), cuatro rebotes y un robo, con dos tapones recibidos (uno de ellos en el Top 10) para siete de valoración. Es el tipo de jugador al que motiva enfrentarse, así que seguro que Ejim, Thomas u Osetkowski tendrán las pilas puestas. En un intento de reflotar su carrera, Okafor firmó por el Zaragoza. Así lo explicaba su entrenador, Porfi Fisac. “Tuve una conversación con él y le dije que creía que había perdido el hambre. Me convenció en ese sentido y me dijo que estaba dispuesto a esforzarse y a trabajar. Tiene ilusión por probar en Europa y saber hasta dónde puede llegar. Veremos si es un acierto o un fallo. Es una apuesta fuerte por el talento, pero no sabemos lo que puede rendir. El club ha aceptado y tiene un riesgo. Si me he equivocado, las hostias me las dais a mí”, aseguraba el técnico segoviano. Caché enfrente, seguro, habrá mañana.