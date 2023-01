Jaime Fernández: "No era mi intención faltar el respeto a nadie, mucho menos a la afición de Málaga"

Jaime Fernández fue uno de los grandes protagonistas en la derrota del Unicaja ante el Lenovo Tenerife. Tras cuatro años defendiendo la camiseta del equipo malagueño se medía por primera vez al club cajista, del que salió el pasado verano y poco después se proclamó campeón de Europa con España, desplegó su mejor juego y fue un tormento para los diferentes defensores cajistas, a los que sacó faltas y metió canastas hasta alcanzar los 23 puntos. Dos de ellos fueron los definitivos para sentenciar el partido a falta de 17 segundos tras una gran defensa de Djedovic.

El madrileño estaba muy motivado y celebró numerosas canastas y el triunfo final con efusividad. Entre la afición del Unicaja que contemplaba el partido por la televisión hubo un grupo numeroso a quien no le sentó bien y así se lo reprochó por las redes sociales. Como respuesta a uno de los seguidores cajistas que le criticaba, Jaime argumentaba de la siguiente manera. "Leo algún mensaje como el tuyo… No era mi intención faltar el respeto a nadie, ni mucho menos a la afición de Málaga. He vivido el partido como siempre lo he hecho, he celebrado la victoria y alguna canasta, nada más", decía el escolta ahora del equipo canario, que en Málaga dejó un grato recuerdo pese a que no pudo desarrollar todo su potencial por las lesiones.

Es bastante probable un reencuentro en instancias más avanzadas de Copa, BCL o Liga y para el 13 de mayo, penúltima jornada de la temporada regular, está previsto el partido de vuelta en el Martín Carpena. Tras el partido de alto nivel que se vio el domingo en La Laguna, vendrán más secuelas. Y con Jaime Fernández como uno de los protagonistas.