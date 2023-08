Jaime Fernández: "Mi relación con Málaga y el Carpena es genial"

Jaime Fernández acabó su primera temporada tras salir de Málaga en el Lenovo Tenerife, con el que ganó la Intercontinental y jugó la final de Copa del Rey. Campeón de Europa el año pasado también con la selección, intenta meter la cabeza entre los 12 seleccionados en el Mundial. Fue el último corte antes de ir a China en 2019 e intenta desquitarse mientras trabaja en The Embassy, pista que conoció hace unos meses en la Final Four de la Champions. "Son unas instalaciones muy bonitas y perfectas para trabajar", decía el exterior madrileño.

"Es un palo gordo, Ricky, aparte de lo que nos da en la pista, es un líder fuera de ella. Hay que desearle lo mejor, respetarle al máximo y una corta y buena recuperación. Es lo más importante y que pueda volver cuanto antes y mejor. Se me escapa de mis conocimientos, son temas complicados, Ricky tiene los medios para ponerse en las mejores manos y seguro que irá bien", decía sobre la baja de Rubio, que igual le abre alguna opción más de meterse en la lista definitiva: "No pienso mucho en los 12, sino en el grupo que tenemos y ayudar lo máximo posible. Cada vez que vienen tres nuevos jóvenes son acogidos de forma rápida y el núcleo de los 16 jugadores pues seguimos en cada momento dando lo que se nos pide. Y quien quede entre los 12 haga un gran torneo. La motivación es máxima y las ganas muchísimas, eso es innegociable. Ahora hay dos partidos muy bonitos, seguro que el Carpena responderá muy bien con la afición a disfrutarlos y crecer".

No ha sido muy bien recibido por la afición del Unicaja en los partidos recientes el que fuera durante cuatro temporadas jugador verde, que muestra su respeto y cariño. "Mi relación con el Carpena y Málaga es genial, la que yo tengo con la gente y con la afición. La mía personal. La gente puede discrepar conmigo y lo respeto y asumo. Pero mi visión de Málaga, siempre lo diré, es que es una de mis casas. Me he sentido muy bien y muy querido. Jugar en el Carpena y volver a Málaga siempre es especial", decía el madrileño