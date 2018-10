Jamar Smith (Peoria, Illinois, 1987) no dejaba indifente. Generaba adhesiones y disensiones entre los aficionados del Unicaja y en la crítica. Hubo una noche, el 5 de abril de 2017 en Valencia, en el que entró por unanimidad en la historia del club con su sublime último cuarto en La Fonteta para guiar con sus triples el triunfo en la Eurocup.

Jugó dos temporadas en Málaga, exactamente 100 partidos. Se marchó a Estados Unidos creyendo que seguiría más tiempo en la ciudad, pero el club decidió prescindir de él durante el verano. Hoy aterriza en la Costa del Sol con el Unics de Kazán, su equipo desde que abandonó el Unicaja. Será rival durante 40 minutos, pero un amigo para siempre sostiene él. Desde Rusia atiende a Málaga Hoy y expresa sus sensaciones antes de venir. De su boca sólo salen buenas palabras.

-¿Cómo le va por Kazán?

-Me encanta Kazán, aunque el clima es un poco diferente al de Málaga. Pero nuestro staff y la organización son también grandes como lo es el Unicaja y me siento afortunado de jugar para el Unics estos dos años. Es un gran club con grandes compañeros.

-Vuelve a Málaga, hace año y medio que se marchó. ¿Cuál es el mejor recuerdo de su estancia aquí?

-El nacimiento de mi hija [Mia] en Málaga es mi mejor recuerdo, por encima de todos. Mi familia está unida a Málaga para toda la vida. Especialmente me acuerdo del Hospital Quirón y nuestra querida amiga Rosa Dios [ahora trabaja en el club, en el departamento de marketing y ticketing]. Fueron increíbles.

Quería seguir en Málaga, pero el equipo eligió otra dirección; no cambió nada mi cariño hacia el club

-En la pista se le recuerda en Málaga por su último cuarto en Valencia. ¿Qué sentimiento le inspira aquel partido?

-Simplemente quería ganarlo por todos los medios, como fuera. Pero que quede claro que fue un esfuerzo de todo el equipo. Estuvo ahí el Bulldog Alberto, enorme ese día. Me alegré mucho cuando le dieron el MVP.

-¿Qué le quedó como jugador de su paso por dos temporadas por Málaga?

-Creo que me convertí en un jugador más inteligente a las órdenes de Plaza, me hizo en un jugador más completo, me dio tiempo y balón para decidir.

–¿Y de su paso por España y la Liga Endesa?

-La ACB es una liga muy dura porque tienes que jugar fuerte y concentrado cada día. En la ACB cualquiera te puede ganar en una buena noche.

-Hay quien no entendió su salida de Málaga, quien le veía más recorrido aquí.

-Yo quería seguir en Málaga después de esos dos grandes años, pero el equipo quería ir en otra dirección. A pesar de esa decisión no perdí ningún sentimiento positivo ni cariño hacia el Unicaja. Al final, esto es un negocio.

-¿Espera un buen recibimiento del Carpena?

–Mis sentimientos fueron buenos cuando abandoné Málaga así que espero un buen recibimiento. Tengo mucho amor y respeto por los aficionados y la organización.

-¿Ve al Unicaja y al Unics como favoritos para ganar la Eurocup?

-No miro a quién es el favorito para ganar el título, sinceramente. Tienes que jugar con muchos equipos e importa poco lo que piensen los aficionados o la gente en general.

-Un último mensaje para los aficionados del Carpena.

-Sólo quiero decir a los aficionados que les amo y que ellos tienen un lugar especial en mi corazón para siempre. Estoy ansioso por verlos este martes.