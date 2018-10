Augustine: "No tomé la decisión de retirarme"

El pasado domingo, James Augustine, ex jugador del Unicaja, fue entrevistado en Movistar durante el partido Valencia-Barcelona de la Liga Endesa. "Estoy disfrutando de la vida tras el baloncesto", dijo antes de afirmar que se retiraba.

Causaron sorpresa las palabras de Augustine, porque dio bastante buen nivel a lo largo de la temporada con el Unicaja, estuvo entre los mejores en varias facetas en la Euroliga (máximo reboteador) y jugadores de sus cualidades no abundan.

Salió al paso James Augustine dos días después en una misiva distribuida a través de Eurohoops para aclarar que no está retirado y que aguarda ofertas. Esta es la carta:

"En relación a mis declaraciones en la TV durante el descanso del Valencia-Madrid del pasado domingo, me gustaría aclarar varios puntos

1. No he tomado la decisión de retirarme.

2. Cuando decida retirarme quiero mostrar respeto al baloncesto, a mis fans, colegas, entrenadores, ex compañeros y a todo el que me ha ayudado a lo largo de mi carrera. Es algo que es muy importante para mí.

3. Estoy ahora mismo unas semanas con mi familia y entrenando por mi cuenta, me mantengo en gran forma y listo para jugar. Evalué varias ofertas durante el verano, pero todavía estoy esperando por la mejor opción para mí y para mi familia.

4. Me arrepiento de no haber expresado adecuadamente mis pensamientos en español de la manera más clara y pido perdón si mis palabras fueron malinterpretadas. Quiero aclarar que no es lo que siento en este momento y estoy preparado para seguir jugando al baloncesto".