Jasikevicius: "Creo que sería un loco al no estar preocupado"

Unicaja cayó derrotado el pasado miércoles en el Palau Blaugrana en un duro encuentro donde los exteriores no lograron enchufarse al partido. Pese a todo, el guión del segundo ha sido totalmente distinto y los malagueños se han impuesto de forma clara y evidente al FC Barcelona. De esta manera, la eliminatoria viaja a la Costa del Sol empatada a uno y más abierta que nunca.

Jasikevicius se mostró muy crítico con su equipo tras la primera derrota de toda la temporada en Liga Endesa en el Palau Blaugrana: "Hemos tenido momentos de estar bien, pero perdimos el control de partido. Nos han hecho daño en su juego. Hemos contado puntos de contraataque y tras pérdidas que son una barbaridad. Muy difícil. Han tenido más energía, ha sido una de las claves".

"Sí que es importante el factor cancha. Siempre es importante jugar en casa, con tu gente claramente tienes que jugar bien. Un equipo ha jugado bien y otro no. Toca ser inteligentes en estas 48 horas, no te puedes venir muy arriba con el 1-0, tampoco abajo con el 1-1; son semifinales de ACB y va a ser difícil. Toca sufrir ahora, sin ninguna duda. Creo que sería un loco al no estar preocupado", contestó el técnico el cuadro catalán sobre si la eliminatoria ha podido cambiar de guion.

El exjugador fue preguntado por las claves de la derrota azulgrana: "Creo que el Unicaja ha tenido más energía en algunas situaciones, más físicos. En puntos de contraataque, transición y uno contra uno, son una barbaridad. No me sorprende nada de este equipo".

Además, se mostró muy preocupado por la situación con los rebotes: "En 48 horas hay que preocuparse, porque el equipo que en teoría no tiene jugadores altos, no dominantes en el rebote, ver que nos están dominando así en los dos partidos"