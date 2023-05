Jaume Ponsarnau: "El Unicaja tiene una marca competitiva distinta que les hace especiales"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, subrayó que, a pesar de que no tienen garantizado que la décima plaza que ahora ocupan dará billete europeo, la intención con la que afrontan el último partido liguero, este martes en Miribilla ante Unicaja, es ganar y mantener esa posición. "No lo tenemos claro y es algo que nos gustaría tener. Es un fallo del sistema, pero que otros fallen no tiene que querer decir que nosotros tengamos que fallar y el fallo que no nos podemos permitir es no tener objetivos. Y el objetivo es volver a Europa", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro acerca de la claridad en la clasificación para las competiciones europeas.

Ponsarnau desveló que probablemente pueda contar con Niko Radicevic, ya recuperado de sus problemas físicos, aunque no con Ludde Hkanson, Francis Alonso y Agustín Ubal ni con los dos lesionados de larga duración, Andrew Goudelock y Tomeu Rigo, que se encuentran en la última fase de recuperación. Quien sí estará a disposición de técnico catalán para ayudar a Radicevic en la posición de base es Sergio Llorente, fichado la pasada semana para trabajar con el equipo en este sprint final de la temporada.

"En la segunda parte de Murcia vimos que con Adam (Smith) como base y Xavi Rabaseda en sus descansos no éramos competitivos. Sergio ha venido con la máxima ilusión, con muchas ganas y aportando a pesar de la dificultad de asimilar muchas cosas en poco tiempo", explicó.

"Vamos a jugar un último partido donde nos hemos merecido jugarnos cosas sabiendo que no tenemos nuestro cien por cien, pero lo vamos a buscar siendo conscientes de que el rival también se juega cosas", incidió un Ponsarnau que valoró al Unicaja como un equipo "físico e inteligente".

"Para el baloncesto español es bueno que estén el Barcelona y el Real Madrid, pero también es bueno que haya clubes no de fútbol con ambición para ser campeones. Unicaja lo ha conseguido construyendo una plantilla muy física y muy bien entrenada y una marca competitiva distinta que les hace especiales", destacó.

Por último, Ponsarnau realizó un breve balance de su primera temporada en Bilbao y destacó, sobre todo, que se ha encontrado con "un ambiente de trabajo muy bueno, un grupo que ha entrenado con entusiasmo" y un respaldo de Miribilla "fantástico" del que "no era consciente de todo lo que podía aportar".

"A pesar de ser una temporada dura, con lesiones y con la exigencia de Europa también ha sido una ilusión. Es un club que te deja trabajar y que te apoya en los buenos y los malos momentos y con un 'staff que va a muerte con el equipo. Son cosas positivas que espero que nos permitan construir un futuro más positivo", concluyó.