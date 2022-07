Javi Zamora: "El ambiente fue mágico"

Javi Zamora, entrenador de la selección española sub 17, no podía ocultar su alegría tras la victoria ante Australia. Fue un partido sufrido, pero no se podía esperar un paseo ante el único equipo que fue primero de grupo que no estará en semifinales.

"Llevamos una preparación muy trabajada, muy sufrida, hemos tenido una baja de Pablo Navarro a última hora. Hemos hecho un gran grupo de jugadores, pero sobre todo un gran grupo humano. Al descanso hablamos de que no estábamos disfrutando del todo de unos cuartos de final de un Campeonato del Mundo, estábamos agarrotados, no encontrábamos nuestro ritmo y teníamos que salir a desatarnos, a evitar su ritmo, a jugar a campo abierto, que no nos encorsetasen. Pero eso, lógicamente, lleva a cometer errores", explicaba Zamora sobre el desarrollo del encuentro: "Hemos intentado con diferentes alternativas tácticas sacarles de ese ritmo, intentar romper el partido para encontrar un ritmo alto. Fue un partido cerrado el que nos llevamos, felicito a los chicos, que han hecho un trabajo espectacular. El ambiente ha sido mágico, el pabellón con mucha gente y toda la afición empujando en momentos difíciles".

Pero no había mucho tiempo para disfrutar, esperaba una madrugada larga de análisis y de preparar otro escollo aún más duro: Francia. "Va a ser un partido en ciertos momentos parecido al de Australia. Es un equipo muy físico, como siempre. Tenemos que intentar controlar el rebote, sus acciones de uno contra uno de final de posesión aguantarlas y estar sólidos atrás para que nos permita correr y no llevarnos a un partido a media cancha", cerraba el seleccionador. España está por cuarta vez en semifinales de las seis ediciones disputadas. Hay dos oportunidades para subir al podio.