Jayson Granger, rumbo a Berlín

Jayson Granger salió de una lesión bastante grave para acabar la temporada como campeón de la ACB con el Baskonia. El ex jugador del Unicaja acabó su compromiso con el cuadro vasco, de tres temporadas, y se colocó en el mercado. Los tiempos no coincidieron para que un hipotético regreso a Málaga pudiera cuadrar. El club cajista ya había decidido que Gal Mekel sería el director de juego esta campaña venidera, su renovación se cerró en la fase final de Valencia. El regreso Granger a Málaga ha sido un runrún constante casi desde que se marchó. En el verano de 2017, cuando el Unicaja regresó a la Euroliga y él salía del Efes, cobró más fuerza. Pero la oferta del Baskonia no fue igualada y, a cambio, se recibió una compensación del club vasco.

Tras sus lesiones, el caché del base uruguayo, lógicamente, es más bajo. Pero seguirá en la Euroliga, donde se instaló desde que fichó por el Unicaja. Dos años en Málaga, con un gran crecimiento que le valió un contrato de dos en el Efes Pilsen con un millón de euros anuales, y tres en Vitoria. El Alba Berlín, informaba el periodista Chema de Lucas, será el destino de Granger para la próxima temporada. A las órdenes de Aíto García Reneses, otro ex cajista, que ha hecho doblete esta temporada (Copa y Liga), intentará recobrar su mejor juego, el que no ha podido mostrar con continuidad en Vitoria.

En una nota se despidió de la afición vitoriana. Recordó que llegó en 2017 con ganas de comerse el mundo y darle al Baskonia su "mejor versión", pero apuntó que "por desgracia" no pudo "estar al nivel que se esperaba", por culpa de las lesiones. "Intenté dar lo mejor de mi hasta poner mi salud al límite para tratar de estar siempre y poder corresponder tanto cariño recibido", expresó el base, que reconoció que "todo ciclo llega a su fin".