Joan Plaza va al Zenit

Joan Plaza, entrenador del Unicaja Baloncesto, en las últimas cinco temporadas, encuentra nuevo destino. Será el entrenador del Zenit de San Petersburgo, que ha destituido a Vasily Karasev y acomete la contratación del técnico catalán. El propio club ya lo confirmó.

Es un potencial rival del Unicaja en la Eurocup el equipo ruso, que está encuadrado en el Grupo D con Unics Kazan, Cedevita y Morabanc Andorra. No funcionó demasiado bien en la primera fase, pasó con problemas, y tampoco es buena su marcha en la VTB (sexto con 5-4). Ha habido problemas serios de disciplina, que acabaron con la marcha del ex NBA Brandon Jennings después de criticar al entrenador, a su vez padre de una de las figuras del equipo, Serguei Karasev.

Джоан Плаза — новый главный тренер «Зенита».54-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время. //Joan Plaza — new head coach of Zenit.54-years old specialist will start working with the team in the nearest future. Подробности: https://t.co/G7wB60S0G0 pic.twitter.com/u8fiBMQdlB