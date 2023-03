Joan Plaza 'ficha' por Octagon

Joan Plaza es el nuevo cliente de la agencia de representación Octagon. El catalán fue despedido del Betis en noviembre del 2021, y desde entonces está fuera de esa rueda habitual de entrenadores cuando queda un puesto vacante. Sorprende que un técnico del bagaje de Plaza, con éxitos en tantos sitios, no solo en Málaga, haya estado tanto tiempo alejado. El objetivo es claro: aprovechar el nuevo baile que haya este verano para pescar algo, a no ser que llegue la oportunidad antes.

We are excited and proud to welcome to our family one of the most brilliant basketball minds in Europe. Thanks @JoanPlazaDuran for your trust as we are looking forward to enjoy the path ahead together. Where @OctagonBballEU happens! pic.twitter.com/7J3v9qiY5F