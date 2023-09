Jonathan Barreiro: "Se trata de ir trabajando para llegar a la Supercopa"

Jonathan Barreiro habló en la víspera del viaje del Unicaja a tierras gallegas, de donde él es natural, para participar en el Torneo EncestaRías, que en esta edición se traslada a Pontevedra. Es lugar habitual de juego en pretemporada para el club malagueño, que tendrá un buen test contra el Obradoiro en primera instancia este sábado y después contra el Benfica o el Breogán.

"Es ir cogiendo sensaciones poco a poco, llevamos buena dinámica y los jóvenes nos ayudan mucho a suplir esas bajas. Ahora tenemos un torneo en Galicia que nos va a servir para ir cogiendo sensaciones, corregir errores. Se trata de seguir trabajando para llegar a la Supercopa", decía el alero coruñés, que admitía que era un torneo que "me hace especial ilusión, volver a mi casa, mi tierra, mis amigos y familia. Como jugador siempre gusta. Es un torneo bonito, te gusta jugar contra equipos de tu tierra".

Acerca de cómo ha transcurrido el estío, Barreiro opina que "el verano es muy largo, hay tiempo para estar con familia y amigos y también para desconectar después de un año tan largo. Como jugador también aprovechas para trabajar diferentes aspectos que durante la temporada no tienes tanto tiempo. Me siento bien, en buena forma y con ganas de empezar la temporada", aseguraba el polivalente jugador cajista, que cumplirá su tercera temporada tras un segundo ejercicio en el que tuvo picos muy buenos, como en la Copa o en el play off, en el que fue trascendente.

"La Supercopa nos provoca ilusión. Es complicado, nos vamos a medir a grandes equipos y sabremos dónde estamos. Queremos tener el listón alto para saber dónde estamos y llevamos trabajando ya un par de semanas para estar a ese nivel", cerraba Barreiro para fijar la vista en el primer objetivo de la temporada.