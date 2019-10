Periódicamente, Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, habla sobre los planes futuro de la competición. A veces, con cambios de idea en poco tiempo. Esta vez lo hizo en Tel Aviv, donde acudió al partido que enfrentó a los macabeos con el Estrella Roja. Siempre son palabras que interesan al Unicaja.

Como suele, a Bertomeu se le cuestionó si el actual, 18, es el tope de equipos de la competición. Hay que recordar que llegó a tener 24 en la época que el Unicaja la jugaba regularmente, pero divididos en grupos de seis, no como en la liga actual. “El hecho de que nos quedemos en 18 equipos y no nos expandamos es porque 18, en nuestra opinión, es un buen equilibrio entre nuestra distribución en el territorio europeo, la calidad de los equipos y la compatibilidad con las ligas nacionales. Entonces, si quisiéramos ir más lejos, probablemente sería una situación en la que nuestros clubes no podrían jugar sus ligas nacionales. Si esto sucede y cuándo sucede, es algo que nadie sabe. Y, por supuesto, no lo sé”, decía Bertomeu. O sea, que deja ese mensaje de que no garantiza la pervivencia actual de las ligas como se entienden hoy en un futuro.

También habló el dirigente catalán sobre el trasvase de jugadores NBA a Europa. “Durante los años en los que nuestros jugadores se iban, siempre traté de decir que no podemos ser dramáticos, que el mercado va en la dirección donde es más global y los jugadores que van y vienen van y vienen. Y creo que estamos comenzando este punto. Lo bueno es que, como dije, no podemos llorar por la marcha de nuestros jugadores. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones en las que nuestros jugadores se sientan cómodos y para ellos es interesante jugar en nuestra liga”, señaló.