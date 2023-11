Jorge Garbajosa, sobre el acuerdo Euroliga-FIBA que afecta al Unicaja: "No estamos tan cerca como nos gustaría"

Jorge Garbajosa, mito del Unicaja, después presidente de la Federación Española y ahora de FIBA Europa, estuvo en Radio Marca y habló de varios temas de actualidad, alguno con relación directa con el club malagueño, como la reunificación entre FIBA y Euroliga que implicaría que la BCL y la Eurocup se fusionaran. Es algo que está en el aire pero que no parece inminente, según se desprende de sus palabras.

"No estamos tan cerca como nos gustaría, se han dado pasos, hay reuniones recurrentes y buena atmósfera y ambiente. Se llegó a un acuerdo significativo para que no hubiera partidos que se solaparan de Euroliga y ventanas en noviembre y febrero. Pero para llegar a un acuerdo sostenible a 20 años hablamos de una defensa de las ligas nacionales, de la elaboración de un calendario internacional... Las ventanas son como un rincón, es importante, pero son sólo cuatro partidos años. Son cosas estratégicas y económicas. Hay que defender al jugador, que esté sano y descansado, que dé un buen espectáculo. Con 100 partidos al año es imposible, nos pegamos un tiro en el pie".

"Entramos en una dinámica de salarios porque hay partidos y espectáculos. Hay que hacer análisis. ¿Más partidos son más ingresos? Tengo mis dudas. En las ventanas todos los partidos cuentan, el modelo de la BCL también va por ahí. Sabéis cuál es mi equipo, pero me sorprendo a mí mismo viendo un PSG-Borussia Dortmund de Champions porque cada partido tiene un valor. Ver ligas regulares cada vez más largas dispersa la atención", razonaba Garbajosa, que era cuestionado por la opción de que Dubai entre en la Euroliga con un equipo, como se está fomentando: "Por lo que sabemos no hay nada oficial, todo está en el congelador, son informaciones y rumorología. Como concepto no me gusta, por principios de identificación, hablamos de Euroliga. Si te vas a otro continente no cuadra mucho. Viajar a Dubai es tres veces más largo y caro que Atenas. Si una competición europea tiene que dar participación a otros continentes algo no se hace bien porque supuestamente es una gran competición. Quiero ver si es verdad, con qué condiciones, qué supone... No quiero hacer una crítica sin toda la información".

Fue cuestionado también por Sergio Scariolo, el hombre con el que tocó el cielo en Málaga y que le ha acompañado en muchos tramos de su carrera, y su continuidad en el banquillo de la selección: "No tengo la menor idea, sí tengo la idea del cariño que tiene y lo involucrado que está. Elisa y todo la estructura técnica quiere que continúe. Luego... Cuando decido dimitir de la FEB le dije a Elisa que mi teléfono estaba disponible para lo que hiciera falta, pero yo no te voy a llamar, no quiero cotillear, ni estar revoloteando. Scariolo decía el otro día en un corrillo que puede ser uno de los mejores seleccionador de la historia del baloncesto. Gomelsky, él... Y poco más. Sería un éxito que continuara. Hemos hablado de su salida de Bolonia, de hijos, de restaurantes, de cosas personales... pero no de su continuidad".

También fue cuestionado por la situación de Ricky Rubio, que acabó. "Es un tema tan personal, tan difícil de gestionar desde fuera que lo mejor es respetarle. Hablo con él a menudo, ahora sí llevo varias semanas sin hacerlo. En una conversación que tuve me dijo que lo mejor es que había descubierto que mucha gente le quiere. Es un tipo muy especial, de un trato exquisito, familiar con sus amigos. Cuando le ves sufrir sufres por él. La selección o su carrera queda en un cuarto o quinto plano. Que juega, genial. Que no, también, que esté bien es lo importante", cerraba.