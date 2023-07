José Tanchyn elige la universidad de Lincoln para seguir su carrera en EEUU.

El canterano del Unicaja José Tanchyn estuvo, tras acabar su etapa junior, la pasada temporada en un curso puente para la universidad y ya ha decidido cuál será su futuro y dónde jugará desde la próxima campaña. El pívot cordobés ha elegido jugar en la División II de la NCAA en la universidad de Lincoln, ubicada en Jefferson City, Missouri, a mitad de camino entre Kansas City y San Luis, las dos ciudades más importantes del estado.

"Después de pensarlo mucho he tomado mi decisión. Estoy profundamente agradecido a mi familia por el apoyo, amor y ayuda que siempre me dieron. También quería agradecer a todas las universidades que mostraron interés en mí durante los meses pasados. Finalmente me encantaría agradecer a mis entrenadores y compañeros que me ayudaron mientras estuve en Estados Unidos así que los que me ayudaron durante los seis años que estuve en el Unicaja. Ha sido una decisión difícil pero estoy emocionado de anunciar que mi futuro como jugador y voy a dar lo mejor de mí en Lincoln. Vamos blue tigers", explicaba el canterano cajista.

Tanchyn fue el año pasado campeón de Europa sub 18 y este verano estuvo en la convocatoria preparando el Mundial sub 19 pero fue uno de los últimos descartes y no pudo formar parte de la plantilla que conquistó el oro universal semanas atrás. Tras llegar en infantiles desde Córdoba a Los Guindos, el jugador con raíces ucranianas salió rumbo a Estados Unidos al acabar su etapa junior y ahora proseguirá allí su etapa de formación en la División II, donde puede tener más minutos para progresar. El pívot, de 2.08 metros, ha mejorado su físico esta temporada sin dejar de exhibir su tiro.