Jóvenes talentos malagueños con España sub 12 y sub 13

En las próximas semanas, Íscar (Valladolid) y Guadalajara serán escenarios de las reuniones donde empiezan a forjarse las uniones en las selecciones inferiores. Las categorías sub 12 y sub 13 son las más pequeñas en las que la Federación Española trabaja para ir cribando el talento que reluce. Y allí habrá talento malagueño en las cuatro selecciones que se configuran, las dos masculinas y las dos femeninas.

25 jugadores de la generación del 2010 y 35 de la del 2011 se darán cita en la localidad vallisoletana de Íscar para trabajar durante cinco días (del 31 de julio al 4 de agosto) y seguir perfilando el grupo para las próximas citas internacionales. Estarán durante cinco días haciendo trabajo individual con los técnicos de la FEB siguiendo las evoluciones de los jóvenes talentos. David Soria será el responsable técnico, ayudado con especialistas en formación como Rafa Gallinato, Rubén Vigo, Paco Zafra, Óscar Retortillo, Fernando Sendino, Pablo Napal, Alfredo Riera, Santiago Lucena, Joan Martínez, Luis Ángel Requena, Raúl Latia o Jorge Samper. Es uno de los momentos importantes en la detección de talentos. Una concentración muy numerosa para ver la evolución de los jugadores s más destacados de estas dos generaciones. En sub 14 empezarán a competir, pero el objetivo en estas dos categorías es el de ir trabajando durante cinco días con ellas. Alexandre Dimic (EBG) está en la sub 12 mientras que en la sub 13 estarán Antonio Jesús Martínez, Ricardo Berrocal y Agustín Martín, los tres del Unicaja.

Mientras, en categoría femenina Elena Lahoz será la responsable técnica, y contará con la ayuda de un equipo técnico completamente femenino, con algunas de las entrenadoras con mayor experiencia y proyección: Celes Vizcaíno, Carla Ijurko, Paula Domínguez, Virginia Ferreiro, Marta Montoliu, María Márquez, Olga Vázquez, Belén Gómez, Sara García, Seila Labra, Verónica Alcaraz y Nuria Sáez formarán parte de la concentración. 60 jugadoras (30 de la generación del 2010 y otras 30 de la del 2011) trabajarán del 31 de julio al 4 de agosto en Guadalajara. En la sub 12 está Martina Ikponwosa (CB El Palo) y Alejandra Bergillos y Alma Nebro (Unicaja) en la sub 13.