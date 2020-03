Durante más de tres cuartos, el Unicaja estuvo en partido en Badalona. Pero pagó su fragilidad defensiva, ejemplificada en sus interiores. Quienes debían dar solidez ante las bajas de los pequeños fueron incapaces de hacerlo. Y el equipo lo acabó pagando.

Deon Thompson

Su tónica habitual. Es verdad que ha perdido siete kilos tras la gastroenteritis y no estaba a tope. Detalles de su innegable calidad, pero cero constancia.

Darío Brizuela

Llevó la bandera del equipo, pese a cometer dos faltas rápidas estuvo 36 minutos en pista. Ante el día aciago de Adams fue la vía más consistente de anotación. Sumaría 23 puntos, más tres asistencias.

Josh Adams

Jugó un mal partido, atenuado porque el martes estaba con suero en el hospital para recuperarse de una gastroenteritis. Además, acabó con un tobillo torcido de mala manera que puede tenerle un tiempo de baja. Malas noticias cada día.

Frank Elegar

No tuvo la contundencia bajo aros que se le exige. Sabido es que no es un virtuoso, pero tuvo poca presencia en el rebote, no se impuso.

Pablo Sánchez

Notables minutos del joven jiennense, los mejores desde que debutó en el primer equipo. En un contexto exigente, hizo lo que se le pidió, metió dos triples abiertos, dio una bonita asistencia a Elegar. Siete puntos firmó en 15 minutos en pista.

Adam Waczynski

El polaco también acabó con un labio partido. Aportó triples que dieron oxígeno y acabaría con 14 tantos. No se escondió cuando se le necesitaba.

Melvin Ejim

El canadiense estuvo mejor ofensivamente (14 puntos) que en defensa, donde debe ser más decisivo. Se le nota que le falta rodaje y oxígeno.

Rubén Guerrero

No estuvo bien el marbellí, en la línea de los demás pívots, en los minutos que tuvo en el segundo cuarto. No apareció más.

Ismael Tamba

Primeros segundos en la Eurocup para el cordobés. Casimiro le sacó en el último minuto para proteger más posibles problemas.

Gerun

El pívot que más jugó, pero no significa que lo hiciera bien. Desesperantemente blando en demasiadas ocasiones, pesan más sus debilidades que sus cualidades. Falló una canasta bajo aro difícil de comprender.