Juanma Rodríguez: "Fotis Katsikaris es nuestro entrenador"

Tras la presentación de Dejan Kravic y Matt Mooney, el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, hizo un extenso repaso a la actualidad del club. Trató muchos temas en profundidad y dio explicaciones sobre lo que ha acontecido en las últimas semanas en el equipo y el club, con una situación crítica en la Liga y un mal primer paso en el Round of 16 de la BCL.

"La lesión de Eric fue importante porque nos quedábamos con el juego interior muy cojo. Las decisiones se toman cuando se pueden tomar, cuando se dan las circunstancias. Era el momento. A todos nos gusta en nuestro ejercicio profesional hacer los cambios adecuados pero hay momentos en que no se puede. Se intenta cambiar la dinámica. Los nuevos fichajes son jugadores muy inteligentes. Necesitamos energía, ilusión, motivación y ganas de hacerlo bien. Y mente limpia. Nos pueden ayudar a cambiar la dinámica, el resto los ha acogido muy bien. El equipo irá hacia arriba, estoy seguro", decía el director deportivo malagueño.

Sobre cómo ha bajado el rendimiento de numerosos jugadores, decía Rodríguez que "las dinámicas son así. Los veo superresponsabilizados, con caras de preocupación, ganas de sacar al equipo. Tenemos que ayudarlos todos, a cada uno y como colectivo. Hay que ser conscientes de esta situación y trabajamos para eso. No hay nadie que se haya borrado, no eluden responsabilidad. En Bilbao teníamos una merma en el juego interior que decidió el partido. Ese el camino a seguir, no rendirse nunca, seguir así. Si yo viera que hay jugadores que no están dando todo tomaríamos otra decisión. Es un momento donde no hay excusas, hay que ponerse, al límite. Esta tarde para entrenar a las 17:30, mañana en el partido y después en el entrenamiento siguiente. Añadimos a dos jugadores con ganas de aportar. A Matt ya lo vimos en el entrenamiento hablando con los jugadores mucho, Dejan también. Nos van a ayudar".

"Yo esperaba mejor rendimiento. Si me voy a las notas de este largo verano, sabía que íbamos a sufrir, pero no tanto. El equipo más o menos ha estado donde los últimos años. No es una excusa. Viniendo de donde se venía, con un entrenador que ya conocía al equipo tras seis meses, pensábamos que la situación iba a cambiar. Estamos más o menos igual que a estas alturas temporadas pasadas. Hay que dar lo máximo, ir al límite en cada entrenamiento, ser duros con Oostende, es un equipo con talento ofensivo. Estoy preparado para cambiar esta dinámica. Lo de Matt y Dejan ayuda, pero no podemos olvidar este grupo de dónde venía. Ellos trabajan para cambiar esto. Trabajan bien, pero en esta dinámica las cosas no salen. Todo se ve peor y puede ir a peor y mucho peor. Lesión de Eric, derrota, que no puede jugar Kravic... Hay que rebelarse, estar unidos y trabajar. Creo que hay esa capacidad, hay que dar con las teclas para que algo cambie", ahondaba Juanma Rodríguez.

"Si el equipo no gana la gente no se engancha", admitía el máximo responsable deportivo cajista: "Hay que hacer, es una opinión personal, una reflexión. La pandemia ha cambiado los hábitos de la gente. Hasta hace nada no se podía comer, hay que venir con la mascarilla. Incluso en el fútbol, el deporte rey, la gente no se engancha tanto. Aparte, lógico, si no ganas no despiertas pasión y expectación. Cuando juegan aquí, aunque haya 2.000 o 3.000, sienten ese apoyo. Ellos saben que la gente es muy importante. Están preocupados por que la gente venga. Tenemos que conseguir que no vengan porque viene el Madrid desde otras partes de Andalucía, sino gente de Málaga orgullosa de su equipo. Sin victoria no animas a la gente. Intentar ganarnos a la gente".

Habló de otros temas el dirigente cajista:

Katsikaris

"Fotis es nuestro entrenador. Lo digo así. Lo apoyamos, estamos con él. Ha tenido en gran parte de su trayectoria balance más positivo que negativo. Es el primero jodido, está trabajando para revertir la situación. Estamos apoyándolo a muerte, estamos escuchándolo y dándole soluciones para las situaciones que hay. Esa es la realidad. Es nuestro entrenador y vamos a estar con él. Esto es deporte profesional y sabemos cómo es. Si viéramos que el grupo no está con él hubiéramos tomado soluciones antes. Es el primer preocupado, intentando cambiar".

Nzosa

"El fue un jugador que irrumpe sin pedir permiso en este equipo, creyéndose que estaba en Los Guindos. Llega y ayuda, es de los mejores, con energía y aire fresco. Todos empezamos a hablar, nos encanta descubrir, predecir... Todo eso a le llega a él, el tópico es que no es difícil llegar sino mantenerse. Está en ese proceso. No ayuda la situación del equipo. Es un chico con una cabeza sensacional, sabe de dónde viene, ayuda a su familia, está en Los Guindos con compañeros y entrenadores, viendo los partidos de cantera, se preocupa por el club. Ante una persona de una calidad humana así hay que ayudarla para que no se desanime. Ahora no parece el jugador que apuntaba, sino el hermano gemelo. Pero es él, no le salen las cosas. Tenemos que ayudarlo, hace mucho trabajo individual, sigue mucho el baloncesto, le apasiona este deporte. Con Dejan se le quita presión, Matt le va a suministrar balones, va a ir para arriba. Es un valor para este club, puesto en alza quizá antes de tiempo. Hay que mejorar ese cuerpo, ciertas cosas de su juego ofensivo, pero estamos encantados de tener gente con esa cabeza y predisposición".

Rubén Guerrero

"Rubén tiene un rendimiento bastante bueno, en mi opinión. Hay días que no ha jugado, si no juega no puede rendir. A raíz de ir a Sevilla, se hablaba de su cesión, aportó al equipo. El otro día, en un ejercicio de fuerza mental, tras 32 minutos en el banquillo sale con la energía y actitud. Qué más le podemos pedir. Tuvo una formación en EEUU, llegó aquí con un plan, no estaba yo pero entiendo que fue así, de que fuera un pívot que se aclimatara en la ACB, un grande necesita ese tiempo. Pero ha tenido muchísima responsabilidad mucho tiempo, se ha visto como primer pívot en muchas ocasiones. Lo veo trabajar cada día, no vendo ninguna moto, va para arriba seguro. Nos hemos planteado que si no tenía minutos que fuera a otro sitio. Creemos en él para futuro. Cupo español, 2.12, presencia, actividad, predisposición para trabajar, humildad... Pone al club y al equipo por delante de él. No jugar y estar callado y ayudar. Esto tiene mucho valor. Así se trabaja en los equipos que crecen. No quiero halagarle el oído a Rubén ni contar un rollo. Estamos encantados con él. Buscaremos, como con Pablo Sánchez, explorar una situación distinta si hay opción. Necesita jugar y seguir desarrollándose. Va a ser un jugador muy importante en el futuro del club".

Play off

"Siempre soy optimista. Si viera un grupo, que sí me ha pasado en otras situaciones en mi carrera, que no tiene solución se toman otro tipo de decisiones que no son nada agradables. Veo la implicación que hay. Ahora parecen menos capaces de lo que son, sobre todo en confianza para hacer cosas. Eso es trabajo, trabajo y trabajo y a lo mejor no es algo inmediato. Tenemos que ponernos al límite en el entrenamiento y mañana al 200%. Enfrente hay un rival, son buenos equipos, aunque sea la BCL, que están entrenados para superar todas las dificultades. No pienso en el play off, pienso en el siguiente. Hay un click por lo que sea, se tocan cuatro teclas y de perder tres seguidos y ganas seis y la tiras con los ojos cerrados y las metes. Aquí estoy para ayudar, para animar al equipo, para sacar lo mejor cada uno. Hay jugadores que están en un nivel bajo, que parecen muchísimo peores de lo que son. Es la realidad. Hay que agachar la cabeza, ser humilde y ambicioso y poner mi talento y esfuerzo al servicio del equipo. En eso estamos. Se lo he transmitido a los nuevos, a los que estaban, al cuerpo técnico y estoy convencido de salir para adelante. No se sale ganando siete seguidos, pero si estamos muy cerca de ganar, al día siguiente ganaremos".