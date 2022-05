Juanma Rodríguez: "El Unicaja ya no es el de esos años de Euroligas, esa no es la realidad"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, tuvo un extenso paso por el programa Zona Verde de 101 TV. Habló largo y tendido sobre la situación del equipo, lo que fue la temporada y el punto en el que está el club, distante de lo que era cuando se marchó en 2010 tras 10 años seguidos en Euroliga. La temporada ha sido muy mala y toca acertar en la confección de la plantilla.

"En mi rueda de presentación decía que iba a ser un año complicado, pero no lo esperaba tan complicado. Había que hacer un trabajo de pico y pala. La temporada ha sido muy decepcionante. Pienso que teníamos equipo para algo más, para haber peleado por el play off, por estar ahí, que es el mínimo que se le debe exigir a este club y no lo hemos conseguido. Ha habido muchos inconvenientes. Creo que el comienzo de todo, que es algo sobre lo que hay que reflexionar, no fue el mejor. Pero son decisiones que se toman", decía Rodríguez: "Durante el transcurso de la temporada hemos visto a un equipo que tenía a un grupo de jugadores que ha trabajado bien, gente seria, profesional, puntual, disciplinada... Pero que como grupo no ha existido esa química que necesita un equipo para funcionar. No significa que se llevaran mal, había relación muy buena. Pero esa química de pelear por objetivos no la hubo. El equipo ha sido dientes de sierra. Ganar tres, perder dos, perder tres, ganar uno, perder tres, ganar cuatro... Cambio de entrenador, cuesta arrancar, después gana cinco de seis, con victoria en el Palau, y en el mejor momento batacazo con Tenerife. El equipo, una vez superado el mal momento de ver la LEB cerca, veía muy lejos el intentar pelear por otro objetivo. No conscientemente, pero sí como grupo. No ha habido ese deseo de tirar del carro. Después de esa tensión acumulada que hubo, igual no daba para más. Temporada decepcionante, en definitiva. No es por quedar bien, lo mejor ha sido nuestra afición, no es por regalar oídos. Ha estado fenomenal quien acudió al Carpena, ha estado ahí siempre. Hubo algún partido, lógicamente, muy malo en el que mostró su malestar. Nos animó y es una deuda que tenemos pendiente. Darle alegría a esos fieles de este año y recuperar a más aficionados".

"Había situaciones complicadas", argumentaba el director deportivo cuando se le preguntaba por qué no habían actuado antes con los malos resultados: "El entrenador tenía dos temporadas de contrato. Todo entrenador necesita un margen. Lo intentamos, apoyando a Fotis hasta que se pudo. Cuando llegas al club, en esa situación, lo que hicimos, y hablo por toda la gente que forma parte del club, es sumar y apoyar. Hemos hecho cosas con el grupo, con el entrenador, como toda la gente del club. Después no se han visto los frutos. Tú me preguntas y me dices 'tú que has estado fuera...'. Lo agradezco, aquí lleváis tiempo hablando del Unicaja. Hay una opinión muy distinta fuera, en el baloncesto español, de lo que es el Unicaja respecto a la que se tiene aquí. Eso es así. Yo lo sabía, he estado fuera y he podido hablar con libertad del proyecto del Unicaja, sin tener ligazón con el club. Fuera no se le ve como el Unicaja de hace años, aquí aún mucha gente sigue pensando en el Unicaja de las Euroligas que se jugaron muchos años. Y esa no es la realidad actual, no es lo que se ve desde fuera. No significa que me quiera quitar presión. Odio perder, intento transmitir lo mejor, esfuerzo y ambición por conseguir objetivos. Hablo de opiniones del mundo profesional, no lo que mucha gente aquí se cree que es Unicaja. A partir de ahí es donde hay que construir. Muchas situaciones no han ayudado para nada. No es excusa para justificar el rendimiento del equipo, el mío como director deportivo, que hago autocrítica de lo mucho que pude hacer mal este año. Se trata de construir y tener un proyecto. Yo estaba en el Unicaja que jugó muchos años seguidos Euroliga. Ahora es otra realidad diferente. No nos vamos a conformar, pero hay que trabajar contra otros proyectos deportivos que lo han hecho mucho mejor que el Unicaja, con estabilidad, entrenadores y jugadores, con continuidad y seriedad, con una gran gestión. Y lo han hecho mucho mejor. Aquí, la clasificación de los tres últimos años son las que son. Hay que ser muy humildes, trabajar como el que más, sin dejar de ser muy ambiciosos. Es el mensaje y el punto de partida. Lo más importante es que todo el mundo alrededor (Propietarios, medios, clubes, cantera...) vayamos a la vez. Si todos no vamos al mismo ritmo desde arriba hacia la base, las grietas se ven. Esos temas son importantes. Está el rendimiento deportivo, evaluar si el entrenador y el director deportivo lo hacen bien. Y a partir de ahí, con humildad. No somos el Unicaja que éramos antes. Ni en términos presupuestarios, ni en términos de afición ni en muchas cosas. Ser conscientes de eso, aceptarlo y trabajar desde ahí".

Acerca de la composición veraniega de la plantilla, Rodríguez afirmaba que "lo de Spissu quedó claro, fue una decisión médica. Es un jugador por el que me preguntaron y era un jugador con carácter que venía bien. Pero había un informe médico. No nos podemos oponer, si ocurre quedamos en esa situación mala. Encontramos a Norris Cole, un base con experiencia en Euroliga. Si miras los números de Norris Cole, creo que son 14 puntos, 40% en triples, 58% en tiros de dos, 80% en tiros libres... Su gran lunar, las pérdidas. Y 5.6 asistencias. Numéricamente no se puede decir nada, otra cosa es cómo ha encajado en el equipo. Pensábamos que con ese físico, esa experiencia, con un tío carácter, podía encajar bien. Pero no funcionó. No sé si estaba dispuesto a bajarse al barro, lo hizo contadamente. Aquí contra el Dijon y contra Holston, por sus enfrentamientos antes, se pone y le hace una defensa brillantísima, lo anula. Lo repite el día del Barcelona cuando casi remontamos. Se ponía muy pocas veces. Era un anotador más a añadir a todo lo que teníamos. Entonces no funcionó. Hubo que tomar una determinación, el entrenador, que le pareció muy buen nombre, estaba muy decepcionado con él por no hacer ese trabajo. Con Micheal Eric, el sistema de juego de Fotis era más para los exteriores que para los interiores. Pero era el pívot más sólido que teníamos. Me hubiera gustado ver a Eric con Ibon Navarro, que le da más juego a los pívots en short roll, el roll... Su actitud, su presencia física, su intimidación y rebote estaba fuera de toda duda, pero por mala suerte se lesionó. Le afectó un poco más el covid. No duraba mucho haciendo esfuerzos intensos. No hay buenos o malos fichajes, hay buenos o malos rendimientos. Recibí la llamada de un colega vuestro y me dijo que Mooney era un pedazo de fichaje. Le dije que esperáramos a la nota al final de curso. No me daría buena nota a mí mismo".

Sobre los fichajes que se intentaron hacer antes de Mooney, Kravic y Oliver decía Rodríguez que "lo importante era arreglar la situación. Intentamos 15-20 jugadores que viniesen antes. Por un motivo u otro no querían venir. Alguno que estaba en Europa o G-League, mirábamos que tuviera experiencia. Por ejemplo, Echenique que estuvo en San Sebastián o Tarik Black de Maccabi. Ninguno quiso venir. Primero fue lo de Kravic, venía de tener experiencia en España, un grande que hacía falta. Ha habido días que estuvo bien y otros no tan bien. No dudo del talento de Mooney y Oliver. Queríamos más físico en el 1-2 y más versatilidad y físico como Cameron. Al final empezábamos a ver al Cameron Oliver que apuntaba. El problema suyo es que con el físico que tiene no sabe usarlo para jugar en Europa. Cree que el baloncesto son mates y triples. Cuando él ha entendido que había otro baloncesto, que el nivel de contacto no era el de broma de la G-League, donde se juega a hacer números, los que tienen two ways contracts pueden tirarse 25 tiros... En ese proceso estuvo. Intentamos muchos jugadores antes pero no fue posible. En el caso de Mooney, intentábamos un jugador más físico de 1-2. Tenía muy buen nivel defensivo, pero es otro jugador acostumbrado a tener el balón en las manos y cuando se le presionaba en exceso rompía los movimientos y sistemas y jugaba mucho para él. Ahí se perdían un poco. Tenían apariciones pero no la consistencia que se buscaba. Cuando hablaba de autocrítica, pues, ya sabéis por donde voy".

Acerca de la posibilidad, como apuntó López Nieto, de reforzar la estructura deportiva, Juanma afirmaba que "son temas que estamos trabajando. Ahora no hay nada. En el Betis me plantearon reforzar la parcela deportiva. Aprendí mucho en el Betis, aprendí este año. Cuando creas que lo sabes todo debes irte. En el Betis lo tuve porque es un club de fútbol y la sección la plantearon así. Yo encantado. Conseguimos los objetivos, que era quedarse en ACB. Vamos a trabajar en eso. Para el presupuesto de un equipo, donde se va el 70% del total, cuanta más gente capacitada preparada haya controlando, detectando nuevos proyectos para la cantera, mejor. El club lo tiene claro, se está trabajando en esa línea. En mí van a tener alguien que esté absolutamente de acuerdo, va a sumar muchísimo".

Habló de otros temas:

Reuniones

"Tú ves a un grupo de jugadores trabajar con profesionalidad, esfuerzo y seriedad... Ha habido reuniones colectivas y personales, preguntas, intentas llegar al jugador. No voy a decir nombres, pero debo decir que algunos jugadores de esta plantilla han pasado por situaciones personales muy difíciles. Me voy a quedar ahí. No ayudan. A pesar de eso, no se han perdido un entrenamiento. Si tuviéramos esas situaciones personales entenderíamos mejor. Ellos entrenaban y tenían que hacer su trabajo. Son personas también. Intentamos buscar soluciones, pero al final es un grupo que ha dado lo que ha dado. Han dado cosas buenas en algún momento, después han bajado. Pero no puedo decir nada del esfuerzo. Cuando me refería a química es, por ejemplo, que no he visto un pique, se llevaban fenomenal. Hablo de que te separen en algún entrenamiento de algún compañero. Son jugadores de una manera. No significa que tengamos que acabar a puñetazos y separados cada entrenamiento, pero si me han metido una canasta, pues a la siguiente doy más fuerte. Eso lo he visto muy poco, nada".

Foto del Palau

"Respeto lo que cada uno quiera hacer. Hay que ver de dónde venían los jugadores, de estar alguno sin dormir porque veían la situación muy complicada. Ganamos una serie de partidos, salimos de ahí, la victoria 13 y encima en el Palau. Estamos en la época del Twitter, el selfie y las redes. Estos jugadores ven a muchos equipos celebrar victorias, seguro de más tronío. Fue una reacción espontánea. Entiendo a la gente que diga también '¿estos qué celebran con la temporada que llevan?' La próxima vez seguramente se lo piensen. No porque el club haya dicho nada. Doy mi opinión. Pero en determinadas situaciones hay que medir. Viene después lo de Tenerife. Ese día, en el Palau, ganando por 10 y el partido decidido, a un balón imposible se tiran dos jugadores nuestros con tan mala suerte que uno tiene cuatro fracturas en el pómulo. El día de Tenerife, en el mejor momento, ¿pensáis que los jugadores querían dar esa imagen ante sus familias, en casa, en el mejor momento de la temporada? Pues son días que no te explicas. Tenerife juega un baloncesto muy bueno. No estás al 100% y te pasan por encima. Ese día había balones divididos y no se tiraban. Ese tipo de actuaciones, lo de la foto, las puedo disculpar en ese momento. Es una lección que muchos han aprendido. Alguno gritó, con 40 abajo, que se hicieran foto después el día de Tenerife. Pero esto es normal en gente de 25-30 años hoy en día".

Sin margen de error

"Bendita presión, uno hace que le gusta, está en el club de su ciudad. Vamos a hacer el mejor equipo posible, sin prisa pero sin pausa. No sé si serán ocho, siete o seis nuevos. Estamos en un periodo de reflexión para ver quién nos encaja en el proyecto y cómo lo vamos a combinar. Cómo quiere jugar el entrenador, cómo podemos darle las herramientas correctas. Vamos a hacer un muy buen proyecto. Con toda esa gente que estuvo de 10 viniendo al Carpena estamos en deuda. Ojalá se sume gente porque hagamos un año bonito".

Objetivos

"Vamos a intentar esos jugadores que nos den el salto para jugar play off y Copa. Hemos quedado el 12. Si aciertas en todo acabas cuarto, pero eso es muy difícil que pase".