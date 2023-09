Juanma Rodríguez: "Vamos a tardar en ver al Unicaja del año pasado"

Juanma Rodríguez hace repaso a una actualidad del Unicaja compleja, buen resultado en la Supercopa, pero inmerso en problemas físicos que supone arrancar la ACB condicionado. "Un poco pendiente de nuestros hombres grandes, a ver en qué condición llegan, si podemos recuperar a uno; pendientes de otros jugadores como Kalinoski, con problema en un tobillo, de nuestros internacionales que van a tener un descanso tras el Mundial. Pero con ganas de empezar la Liga. Creo que vamos a tardar en ver al Unicaja de la temporada pasada. Venimos de una pretemporada donde teníamos mucho ganado, con muchos jugadores que conocían los sistemas, y hay que tener paciencia. Tenemos un comienzo de Liga muy difícil: Tenerife, Zaragoza, Valencia, Baskonia... No sé si Tenerife o nosotros somos los que tenemos pero calendario de inicio, hay que asumirlo así e intentar sumar el máximo número de victorias posible", explicaba el director deportivo en Onda Cero Málaga.

"Ha sido un verano tranquilo, quitando ese tema de Darío. Afortunadamente teníamos claro, por la situación contractual de Carter, qué jugador podíamos querer en esa posición, y por eso actuamos tan rápido porque la cláusula de Taylor expiraba el 15 de julio para marcharse a otro equipo. Quitando eso, el tema de Will Thomas, el ver si podíamos encontrar un jugador en el mercado que nos pudiese mejorar; ver cómo llegó la temporada pasada nos dejaba algunas dudas, pero ya hemos visto cómo ha llegado ahora. Un profesional como la copa de un pino. Problemas personales que tuvo el año pasado que no le ayudaron a venir bien. El tema de Mario, si salía cedido o no... Ha sido un verano más tranquilo de lo habitual, nada que ver con el anterior", balance de tres meses donde resalta el fichaje de Kameron Taylor. "Me está convenciendo. La gente tiene que saber que no es Darío Brizuela, Darío es ese jugador que tiene esos momentos que se pone la capa y te hace 12 puntos en tres minutos, una canasta imposible; Kameron es otro jugador. Hemos pasado del talento de Darío a la solidez y consistencia de Kameron, en los dos lados de la pista. Va a sumar mucho, y a eso sumamos que es un chico con buena ética de trabajo, que llega el primero al Carpena, poco a poco conociendo al grupo, ya ha dado pinceladas en pretemporada. Tiene poste bajo, correr el contraataque, finaliza bien, defensor de alto nivel y otras cosas que nos dará".

Rendidos en el club al trabajo de Will Thomas, el hombre de la pretemporada por un sorprendente estado físico. "Uno no está hasta los 38 años jugando en el altísimo nivel por casualidad. Le pregunté a Will cuántas finales de Supercopa había jugado y me dijo que tres, con esto quiero decir que es un profesional impresionante. El primero o segundo que entra a los entrenamientos, con sus rutinas; termina el entrenamiento y sigue tirando. Un jugador de este nivel, hay que ver por qué llega a esa edad. Es un jugador muy inteligente, conoce el juego, a los rivales, en definitiva un lujo contar con un jugador como Will Thomas".

Analizaba Rodríguez el papel de Mario Saint-Supéry. "Hay que gestionarlo con normalidad y naturalidad. Mario ya sabe las condiciones que tiene, muestra de ello el partido ante el Real Madrid en el Costa del Sol. Ha tenido que jugar en pretemporada en una posición que no es la suya, él es un dos. Siempre decía que Mario tenía que ser el sustituto de Darío; si hubiese cumplido su contrato, tres años, podía haber aprendido con él y mejorar. Él ya sabe que va a ser cupo en BCL, tendremos que ir haciendo convocatoria. También sabe que tiene defender, lo está entendiendo y muy bien. Después es un jugador en ataque que tiene costumbre de tener el balón en sus mano, anotar, tomar decisiones, debe tener paciencia. Romper el hielo del joven, que se va a ir para dentro y no se la van a pitar. Tiene que aprender todo ese proceso, pero va en buen camino; también Del Pino, Baba, que nos han ayudado mucho. El mayor triunfo que tenemos que es que canteranos puedan sustituir a nuestros cupos. El año pasado hay un Mario distinto al de enero que en mayo. Recuerdo que se quitó un día la camiseta en Los Guindos, estando Ibon y yo allí, y vimos la evolución física que ha tenido. Tiene unas piernas muy buenas, prodigiosas para el baloncesto, pero un conocimiento en el juego que ha aumentado. Fue de menos a más en el Europeo, claramente el que más criterio tuvo en la final; todo eso lo fue ganando gracias a entrenar con el primer equipo. Además, creo que las cesiones son buenas en algunas cosas. Hay muchísimas que no han salido bien, pero Mario tiene la capacidad y talento para poder estar aquí. Lo de ser sustituto de Darío es en un futuro, no decir que ponerlo ahora y no fichar a nadie. Habría sido una irresponsabilidad"