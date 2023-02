Juanma Rodríguez: "Ibon está teniendo un acierto brutal en la gestión del grupo"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, hizo una profunda reflexión sobre la actualidad del club en la primera mitad de la temporada en los medios de Los Guindos. Rodríguez relató parte del proceso de construcción de la plantilla y da mucho mérito a la gestión de Ibon Navarro y su staff para haber llegado a esta situación.

"Lo estamos viviendo con satisfacción por cómo va la temporada, era importante comenzar bien este año para tener cierta credibilidad con tantos jugadores nuevos, para un entrenador que acabó con seis derrotas. Hubo gente, lo entiendo perfectamente, que lo cuestionara. Pero teníamos claro que Ibon era nuestro entrenador, qué tipo de equipo queríamos hacer, que se acomodara más a la idea de baloncesto de él, que coincide bastante con las de la dirección deportiva, en buscar un equipo intenso en los dos lados de la pista, que juegue a un ritmo alto y que transmita y eso lo hemos conseguido", celebraba Juanma Rodríguez: "Quitando la lesión de Augusto no ha habido lesiones, sino problemas menores. Contar con 12 jugadores, es algo que nos propusimos en verano porque sabemos que durante la temporada es complicado el mercado. Ibon está teniendo un acierto brutal en la gestión del grupo. Los jugadores entienden su idea, saben que tienen que ser intensos en los dos lados, todos participan y se sienten importantes. Hay 13 victorias en la ACB, primeros en el grupo de la BCL y, por ahora, en el Round of 16".

"Queríamos mejorar características que no tenía la temporada anterior. Altura, presencia física, versatilidad, capacidad defensiva, talento... Hacer un roster largo sabiendo que iba a haber lesiones y problemas. Es lo queríamos y hay que seleccionar los jugadores y que rindan", sostiene Rodríguez, que opina que "fue importante, aparte de las características técnicas, buscar gente con experiencia, gente con recorrido pero también joven, otra que conociera el club para intentar que ese proceso de adaptación fuera lo más rápido posible. Todo el mundo que ve al equipo, sea de baloncesto o no, aprecia que el grupo funciona muy bien. Hay química y empatía. Lo buscábamos. Ibon y todo su cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo. Todo eso que habíamos previsto va funcionando, pero hay que estar preparados para los malos momentos. Tenemos esa experiencia y ese hambre de hacer las cosas bien que le hace estar tranquilo".

"Durante todo ese proceso de selección hubo que hacer cambios, jugadores que no quisieron venir, otros que estaban enfocados pero nosotros mismos dudábamos de si era el adecuado. Tuvimos una selección diferenciando juego interior y exterior. Por fuera queríamos un base que acompañara a Alberto que también tuviera capacidad defensiva y también anotadora. En la posición de tres gente grande como Barreiro o buscar un tirador como Tyler, otro cupo como Nihad, con su oficio, sabiduría y conocimiento del baloncesto. Y otro jugador de más talento para que hubiera competencia, también con Darío, para que nadie tuviera asegurado saber de inicio que iba a jugar 25-30 minutos con Tyson. El juego interior queríamos mejorarlo claramente, buscábamos dos perfiles de cinco interiores que se completaran, David y Gus, igual con el 4 con Mel y Will y un jugador bisagra como Dylan que pudiera jugar en los dos puestos, con una posibilidad táctica para el entrenador. Buscábamos conocer el perfil fuera del baloncesto de cada jugador, a nivel familiar, personal y ética de trabajo. Uno agradece que los resultados acompañen", prosigue Rodríguez.

"Me ha sorprendido la rapidez con que se gestó la química", admitía el director deportivo cajista: "Influye, eso lo sentí desde el comienzo del anuncio de los fichajes de jugadores, que aficionados y entorno nos compraban esas incorporaciones y eso se transformó en una energía positiva que hemos sentido, nos llegaban mensajes. 'Este año me abono', 'me encanta el equipo'. Ha sido importante que el entorno (prensa, aficionado y patrocinadores, gente de baloncesto...) creyera, eso es muy importante, el jugador lo percibe desde la fase previa de la BCL. Muchos empezaron a conocer la ciudad y se han integrado rápido. Entre la ayuda de los que ya estaban, la predisposición de los nuevos más otros que conocían el club, esa mezcla ha resultado muy positiva y tengo que alabar el trabajo de Ibon y el cuerpo técnico, han unido al equipo, con muchas sesiones de convivencia y actividades fuera de la pista del Carpena", destaca sobre el técnico y su staff.

Acerca del fichaje de Yankuba Sima, aseguraba que "la situación era complicada, tenía contrato con otro club de liga extranjera y Manresa tenía sus derechos en ACB. Sí tuvimos claro que teníamos la plaza de americano libre, que es importante porque amplía al mercado, pero la obligatoriedad de tener cinco cupos en la BCL nos hubiera hecho cambiar la estructura para los partidos. La opción de Yankuba era la mejor para no tocar lo que estaba funcionando. Hubiéramos tenido que meter a Mario y hacer un descarte para cada partido en la BCL. No era justo para los que llevaban aquí trabajando desde primeros de agosto. El mercado te daba la posibilidad de un cupo como Yankuba, que había jugado muy bien en Manresa el año pasado, con 26 años y margen de mejora. Tuvimos paciencia, negociamos con Venezia y Manresa, el jugador puso mucho de su parte, hizo esfuerzos importantes por venir aquí y se han dado las circunstancias, que otras veces no se producen. Le falta que no había jugado mucho este año y el nivel de conocimiento del equipo es más bajo que el resto, que es normal. Con su actitud de trabajar, integrarse rápido y mejorar, ya nos ha ayudado desde el primer día. Él quedó impresionado del recibimiento de la gente y lo agradezco, porque eso ayuda a comprometer al jugador, hace que se implique más aún".

Primera vuelta

"La primera vuelta, con 13 victorias ahora tras la de Valencia en una Liga como la ACB, es fantástica. Podíamos tener alguna victoria más siendo ambiciosos. En casa, gracias a la gente que se ha ido sumando durante la temporada, hemos sido sólidos y consistentes, sólo perdimos con el Madrid. De cara a estar arriba y de que el proyecto coja forma es muy importante el apoyo de la gente, muchos puntos vienen de la grada. Recuerdo el día del Gran Canaria, los de Murcia y Bilbao, que al descanso iban más igualados, no lo digo como un tópico, los propios jugadores comentan en el vestuario esa energía que el público nos está dando. Se le intenta devolver con un equipo con carácter, que no da un balón por perdido, que pelea y que lucha".

Copa

"No pensamos en la Copa, pensamos en lo de antes, partidos muy importantes de ACB y BCL, cuando lleguemos a esa semana veremos en qué situación llegamos. Ellos igual, tienen más partidos por una doble semana de Euroliga. A la Copa iremos con ilusión, hambre y ambición sabiendo que jugaremos contra un rival fantástico. Pero a ver cómo llegamos y veremos cómo hacemos la valoración. Viví muchas copas, podías parecer que estabas en una parte del cuadro más sencilla y fallar, otras veces más complicada y avanzar... Hay que respetar a un rival como el Barcelona".

BCL

"Queremos sumar las máximas victorias en un grupo complejo, ante equipos con experiencia en el panorama europeo, intentar dar la mejor versión del equipo, seguir la línea de la temporada regular sabiendo que la dificultad aumenta. Nos encantaría ser primeros y si no ser segundos. El objetivo es estar entre los dos primeros para jugar el play off. Si llegamos ahí habrá sorteo y ya hablaremos. Hay que medir en estas semanas de dos partidos las cargas de trabajo y minutos para llegar lo mejor posible. Quitando dos o tres equipos que había la temporada pasada en la Eurocup, los rusos, Partizan, Virtus y Valencia, el resto no hay mucha diferencia. En muchas ligas los equipos de BCL van por delante de los de Eurocup. Es una competición muy bien organizada donde se cuida a los clubes y se está en contacto con los clubes y aficionados. El nivel es más bueno que cada año que pasa. El calendario es más flexible para compatibilizar con la liga doméstica. Hay cosas que mejorar, pero es una competición con equipos importantes, con un alto nivel de competición. El año pasado jugamos el play off y a ver si damos un pasito más y jugamos la Final Four".

Afición

"De lo que estoy más orgulloso es de que cada vez viene más gente. La gente disfruta con el equipo, se lo pasa bien, el equipo transmite, es la mejor noticia para mí. Ha habido situaciones en partidos en que la gente valora el aspecto defensivo, en Málaga se sabe de baloncesto, mucho más que una canasta. No sólo por Alberto, que todo el mundo lo tiene como súper importante, también con Perry o con Barreiro cogiendo tres rebotes seguidos y la gente lo celebra más que una canasta. Esa comunión es importante para crecer y devolver al Unicaja donde siempre debió estar. Con la gente al lado es más fácil. Lo bueno es que este equipo transmite y la gente disfruta. Defensivamente se da todo, se juega a un ritmo alto, se meten muchos puntos y se hace un baloncesto alegre. Los jugadores perciben al público y es una motivación extra respecto a los rivales".

30 años de fusión

"He sido muy afortunado de estar en el año 92 como entrenador de cantera y ayudante de primer equipo, después como director deportivo. Fue un paso básico para todo lo que después se vivió. El paso de Ciudad Jardín al Carpena nos hizo ser un club más reconocido a nivel internacional. Sin el apoyo de Unicaja Banco y Fundación Unicaja no hubiera sido posible, es para dar gracias siempre por este apoyo tan continuado. Hemos vivido momentos buenos, con títulos, con otros más difíciles deportivamente. La semilla del baloncesto está bien plantada en Málaga, hay una tradición y el reflejo lo tenemos en que tenemos un respaldo del patrocinador que da solidez a cualquier proyecto y a nuestra afición. En mi primera etapa lo viví y ahora tengo la suerte de vivirlo en la segunda etapa y disfrutarlo. Muy agradecido a Mayoral en su día, a la fábrica y a Unicaja Banco. En su momento la afición estaba dividida, se hicieron de un mismo equipo y la simbiosis es lo que hizo que el club tuviera respeto. Para devolver esa confianza y trabajo".

Retos

"Tengo la suerte de que hago lo que me gusta desde hace muchos años. Los objetivos son aprender cada día y ser mejores. Con la experiencia las cosas se deciden de otra manera. Hay muchas parcelas en el club que hacen un gran trabajo. Intento ser lo mejor posible para tomar mejores decisiones e intentar que el equipo tenga éxito, es lo que todos queremos. Esto va de ganar, de victorias, es deporte profesional. Es muy difícil conseguir títulos pero estamos dando los pasos, no me esperaba tan rápido estar ahí arriba en la quinta posición que estamos, estabilizarnos en esa posición, ir creciendo como club. Eso se hace teniendo una base de jugadores similar, un mismo entrenador, un pabellón lleno... Poquito a poquito y si estamos ahí donde se discuten las grandes cosas pues puede caer algo. Estar arriba el mayor tiempo posible. Que la gente siga ilusionada con eso es lo más importante. Uno lo que quiere es devolver a la gente con todo el trabajo que hace el club esa confianza".