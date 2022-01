Juanma Rodríguez: "Es más fácil cambiar a uno que a 12, pero estamos para ayudar al entrenador"

Son momentos de zozobra en el Unicaja. El equipo, salvo alineación de astros, no estará en la Copa del Rey, no mejora en su juego y la perspectiva es sombría. El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, dio la cara en Zona Verde de 101TV para explicar la visión desde dentro de lo que acontece y de cómo se piensa que se puede revertir la situación.

Lo primero, fue cuestionado por su salud particular y la del equipo con el brote de Covid. "Parece que pude pasarlo el día del Joventut, que no pude estar. No tenía ningún síntoma. Estoy bien, pero preocupado por la situación del equipo con todos estos positivos y a ver qué pasa. Los servicios médicos nos comunicaron los diferentes positivos que había habido de madrugada y ya, previa comunicación a la ACB, no viajamos. Están asintomáticos todos, algún levísimo síntoma, pero todos están perfectamente. Veremos lo que ocurre estos días. Por lo que ha ocurrido en otros equipos podemos prever que aparezcan más positivos. Ya puestos, igual sería hasta recomendable que la gran mayoría lo pasara ahora juntos y no que hubiera un goteo. Por la situación de esta nueva variante y por lo que pasó en otros equipos era algo que podíamos esperar. Hasta ese momento lo llevábamos bien haciendo test de antígenos y PCR, con mucha responsabilidad de todos, pero la gente se está infectando de manera de leve y era previsible", explicaba.

"En la última Asamblea determinamos la fecha del 30 de enero para el corte de la Copa. La Liga propuso el cambio de orden del partido de Bilbao para que todos los equipos lleguen con esos partidos de la primera vuelta completos. A mí me gusta ser positivo y sacar lo mejor de circunstancias adversas. Debemos aprovechar este tiempo para resetear, que todo el mundo esté sano, que los positivos den negativo y podamos trabajar. Tenemos un tiempo bueno para mejorar mucho, entrenar duro, para corregir cosas, para llegar con 26 al inicio del Round of 16 de la BCL y a ese partido del día 30 contra Bilbao, aunque las opciones de Copa son prácticamente de carambola o milagro, y apurar las opciones. Me preocupa que todos estén sanos, que hemos tenido el percance de Abromaitis, y podamos mejorar como equipo, que nos hace mucha falta", proseguía Rodríguez.

"Se asimila con preocupación", ahondaba el director deportivo sobre la situación deportiva del equipo: "Hemos estado bastante irregulares, no hemos sido consistentes, no hemos tenido un crecimiento en nuestro juego y es lo que tenemos que urgentemente analizar y mejorar, trabajar muy duro para conseguir eso. No se ha dado. El equipo ha competido en casi todos los partidos, pero esa manera de competir es yendo muchos puntos abajo en el marcador. Con un núcleo importante de jugadores del año pasado eso no sucedía y ahora se compite y el equipo no se rinde hasta el final, como vimos ante Joventut y Valencia. Pero eso no es suficiente, tenemos que conseguir esa mejora y consistencia. Eso pasa por el trabajo diario, no hay otro secreto. Hay que hacer autocrítica todos, ver en qué nos estamos equivocando y qué teclas podemos tocar".

Sobre si se tomarán medidas, Rodríguez decía que "siempre vamos a estar para tomar las mejores decisiones que pueden ayudar al equipo. Lo que ocurre es que estamos en una situación, no quiero que suena a excusa pero los que siguen el baloncesto día a día lo saben, de dificultad en el mercado. Estamos viendo que hay, por ejemplo, en EEUU muchos casos de Covid, equipos NBA tienen roster de 10 jugadores y están fichando hasta jugadores retirados para completar el roster. No aplazan partidos y no paran. Eso dificulta tener acceso, incluso con la plaza de americano que liberó Abromaitis, a ciertos jugadores de nivel. Me decía un directivo de NBA unos días que ahora no es el mejor momento para fichar por parte de los clubes europeos. Me dijo que había jugadores que estaban en la NBA que no podrían jugar en la ACB, pero que los tenían que fichar para completar el roster. Esto es la realidad. A partir de ahí, para mí es fundamental que los que estamos aquí, me pongo el primero de la fila, tenemos que aportar soluciones y trabajar duro. Si decisiones que tomar que pensamos que puedan mejorar esto se tomarán, en un momento que no es fácil. Creo que nosotros tenemos plantilla para tener una mayor consistencia y mayor rendimiento. Se trata de que todas las piezas encajen y de trabajar, de ver por qué en estas fechas no hemos dado la talla en muchos partidos contra rivales más fuertes o físicos y por ahí debe venir nuestra mejora. Lo que consideremos que podemos mejorar lo haremos".

Era evidente la pregunta del entrenador, Fotis Katsikaris. "Tiene contrato para dos temporadas. También expresión futbolera, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, es más fácil cambiar a uno que a 12. Nosotros estamos preocupados y aquí estamos para ayudar al entrenador. En eso estamos el Consejo, el presidente y toda la gente de Los Guindos, empezando por mí. Esa confianza se la trasladamos, estamos en constante comunicación y lo que tenemos entre todos es que ayudarlo un poco a buscar esas soluciones. En esa comunicación estamos. No hay ninguna decisión tomada con el entrenador y veremos qué sucede. A un entrenador que tiene dos años hay que apoyarlo, intentar que el equipo mejore, ayudándolo, no cuestionando sus decisiones o cómo juega el equipo. Entiendo que los aficionados y medios hagan críticas, nos la merecemos 100%, pero pediría un poco de ayuda, porque el equipo trabaja bien, tiene actitud, los jugadores salieron destrozados el domingo. Les apoyamos, empezando por el entrenador", cerraba Rodríguez.