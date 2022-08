Juanma Rodríguez: “Estos jugadores son los que realmente han querido estar en el Unicaja”

Juan Manuel Rodríguez Marín (Málaga, 1963) vive su segunda etapa al frente de la dirección deportiva del Unicaja. En la primera vivió los tres primeros títulos y aquel inolvidable subcampeonato del 95. Hace casi 30 años desde su primera experiencia como director deportivo y afronta su vigésima temporada en el cargo. Se sienta con Málaga Hoy para valorar cómo ha sido el verano del Unicaja en la antesala del arranque de la pretemporada 2022/23 tras un primer año muy duro de regreso, más de lo que preveía.

–¿Cómo ha sido el verano? Dijo que se habían tenido que reinventar varias veces.

–Ha sido un verano complejo, primero por la cantidad de incorporaciones que se han hecho. No recuerdo en tantos años como director deportivo, quitando el año de Sevilla en el que hicimos un equipo entero nuevo para una categoría como la LEB, fichar a nueve jugadores en ACB. Nos hemos tenido que reinventar o tirar de otras posibilidades en función de cómo iban las negociaciones, el interés de otros equipos, el deseo de los jugadores de venir o no, no saber seguro si jugábamos la BCL o no... Han sido 12 semanas muy intensas, pero al final estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Se trata de que a todos los jugadores que vienen podamos ayudarle a tener un buen rendimiento. Sobre el papel tenemos una plantilla muy equilibrada, bastante versátil y en la que jugar minutos va a estar bastante caro. Veamos cómo se acoplan todos y qué rendimiento podemos sacar.

–Parece que se ha ido a un perfil claro de jugadores de rendimiento inmediato, que el club necesita una temporada buena ya.

–Queríamos gente con experiencia, que conociera la Liga. Gente versátil, capacidad defensiva, talento, tiro... Tener una plantilla que reuniera todas esas características. Pero, sobre todo, había algo básico. No podíamos hacer apuestas en un año que pretendemos que sea importante para que el Unicaja vuelva al sitio que debe estar, sabiendo que no va a ser sencillo. Hay jugadores que conocen la Liga, varios también estuvieron en Málaga antes y conocen el club y la ciudad. Otros tienen experiencia en Euroliga, a alto nivel. Eso nos puede ayudar a cuajar. Son gente que saben jugar al baloncesto y pensamos que es más sencillo que el rendimiento sea mayor. Si haces muchas apuestas el rendimiento igual es mejor transcurridos varios meses.

"Hacemos la pretemporada sin un 50% de jugadores y cuerpo técnico; eso merece una reflexión”

–¿Se puede construir una base con esta plantilla? Es decir, no tener que cambiar a ocho jugadores el año próximo otra vez.

–Ojalá, sería la mejor noticias tener que renovar a 10 u 8. Económicamente, por el tema de los impuestos, habría que verlo. Pero ojalá tuviéramos ese problema, bendito sería. Significaría que el año fue satisfactorio y que tenemos una base sobre la que seguir construyendo y añadir nuevas piezas para dar otro salto más. Es la idea y por eso la gran mayoría tienen contrato de año con opción a otro. Si hay ese rendimiento y ese deseo de cambiar este proyecto, ojalá. Hay que ayudarlos, tenemos que conjuntarnos, no va a ser fácil esta pretemporada. De una plantilla y cuerpo técnico de 20, prácticamente no tenemos el 50%, cosa que me parece muy fuerte. Estamos en una inferioridad de condiciones importante, con una previa de la Champions ahí cerca. Al final, la fiesta esta siempre la pagan los clubes, tenemos siete jugadores y dos técnicos con las selecciones. Y lo pagamos los clubes. Si por lo menos tuviera una compensación vía no pagar los salarios durante ese periodo del que no dispones de los jugadores, pues podrías tener después un remanente que sería interesante, que valdría para algún inconveniente durante la temporada. Pero los clubes somos los que pagamos la fiesta, cedemos a los jugadores y somos los perjudicados. Eso merece una reflexión de todos los estamentos del baloncesto.

–Hablando de selección, solía decir Scariolo que el 70% o el 80% del éxito de un proyecto radica en el verano.

–Anunciamos el jueves el último fichaje. Fueron tres meses muy duros. Lógicamente, habíamos hecho ya un trabajo previo, pero cuando acabó la temporada ya aceleramos. Estamos contentos con lo que tenemos. Que podían haber estado otros jugadores, pues sí, pero los que están aquí son los que realmente han querido estar. Algunos, los primeros, no teniendo la seguridad de si jugábamos BCL y mostrando un gran deseo de venir. Eso, para nosotros, nos da un tranquilidad de que la gente viene con ilusión y ganas. Ahora hay un trabajo que se complica por las ausencias, pero entre todos hay que ayudar a que se asienten, conozcan al club y sepan dónde están.

"Tenemos una plantilla equilibrada, versátil, en la que los minutos van a estar bastante caros”

–El mapa de la plantilla. Prácticamente sólo Alberto y Lima son jugadores de una posición.

–Bueno, yo diría que Alberto también puede jugar de escolta, defender a un jugador más grande, estar junto a Perry. Es algo que ha hecho otros años. Lima es el cinco más claro. Kravish podría jugar con él en algún momento. Es lo que buscábamos. Después, cuando hay lesiones, acudes al mercado y es muy complejo y difícil. Entendemos que, aunque haya una lesión, si no es importante tiraremos del equipo filial, gente como Mario Saint-Supéry, Baba, Rubén Vicente, Álvaro Mena, Miracle... Gente que nos puede ayudar, que ya estará en pretemporada y que nos puede cubrir alguna lesión de no tan larga duración. Entonces, esperemos que no suceda. Ojalá tengamos un año tranquilo en lesiones y tirar de esa plantilla tan versátil.

–El juego exterior. No se ve un segundo base claro, puede ser Perry.

–Ya lo hizo en Cedevita y Buducnost. No es ese base director clásico, pero es una figura muy difícil de encontrar hoy en día, hay poquísimos jugadores. Con él, Alberto, Tyson Carter, que puede ayudar puntualmente, Djedovic, que también puede hacerlo, podemos tenerlo cubierto. Hay que trabajar, los jugadores deben conocerse y adaptarse. Pero esa es la idea, que los jugadores que mencioné cubran esa posición.

–¿Cómo se pueden complementar esos jugadores como Brizuela, Carter o Perry que tienen un perfil de más pensar en el aro?

–Alberto Díaz y Perry son jugadores bastante complementarios. Quizá Darío y Carter sean jugadores de más talento. El que quiera jugar tendrá que hacer más cosas, lo que quiera el entrenador, sumar a nivel defensivo, pensar más en el equipo que en anotar sin perder su esencia. Es el salto que deben dar los dos y será una pelea bonita. Quitando ellos, el resto sí son bastante complementarios. Kalinoski con Djedovic y Barreiro, más Ejim que puede hacer el 3 y 4. Thomas puede hacer el 4 y 5 con un small ball. Osetkowski igual... Nos pueden ofrecer esa versatilidad y complementariedad con jugadores distintos.

"Algún jugador se ha descartado porque no teníamos claro si podía perjudicar al vestuario; es un proceso largo”

–¿Puede ser el juego interior más creativo a la hora de generar juego en estático?

–Son jugadores, como Will Thomas, Osetkowski, Kravish, Lima, que está en torno a las dos asistencias de media, que pasan bien el balón. Es algo importante que los grandes conozcan el juego y tengan capacidad de pase, no sólo para sus propios compañeros interiores sino para también los exteriores. Es algo que buscábamos, tener un poco de todo. La incorporación de Ejim también nos da una capacidad física, conocimiento del medio, poder ser más grandes y tener más tamaño. Eso es lo que está bien orientado sobre el papel, pero hay que demostrarlo.

–No es frecuente traer a un jugador cedido, como es Tyson Carter.

–No quería jugar en Rusia, hubo informaciones contradictorias sobre que había terminado contrato, pero ya nos informamos de que el Zenit tenía sus derechos. Creo que era un jugador que nos equilibraba el juego exterior. Teníamos tiro, conocimiento del juego con Djedovic, capacidad defensiva con Alberto, Perry y el propio Barreiro. Faltaba un poco ese talento. Después de debutar en el Lavrio, hacer un gran año y medio y pasar a la Euroliga, entendemos que es un jugador en clara progresión y que debe dar más. Viene de jugar una summer league bastante buena. Nos puede dar esas dosis extra de talento, generación, tiro, 1x1... Defensivamente es un jugador de muy buena envergadura. Es algo en lo que le insistiremos. Si él quiere ser jugador de nivel Euroliga, si no defiendes no puede jugar. Xavi Pascual, Messina, Itoudis... A los grandes entrenadores no les gusta tener jugadores que sepan que van a jugar 28 minutos y le permitan no defender. Hay mucha competencia y buscan jugadores lo más completos posible. Debe entender que, sin perder su gracia y su esencia, debe dar un salto en sacrificio, capacidad defensiva y esfuerzo. Puede darlo en Málaga.

"Es algo importante que los hombres grandes conozcan el juego y tengan capacidad de pase”

–¿Con cuánta gente habla para fichar a un jugador?

–Normalmente, se ha seguido ya durante la temporada. Después, habla con entrenadores, ex compañeros, algún directivo. Gente con la que tengas confianza y sepas que te va a dar una información lo más correcta posible. También recabamos información personal, de comportamiento. No es algo que hago sólo yo, intervienen también el entrenador y los asistentes. Entre todos los contactos que tenemos en este mundillo buscamos dónde podemos encontrar las mejores informaciones.

–O sea, que no es que llega un agente y coloca a un jugador.

–No, es un proceso largo. A nivel deportivo lo conocemos porque hay herramientas de sobra para hacer el seguimiento y, además, a muchos te has enfrentado y competido contra ellos. En el día cómo entrenan, cómo son personalmente, su situación personal o familiar... Todo eso hay que valorarlo. Algún jugador se ha descartado porque no teníamos claro si podía ser una pieza que podría perjudicar al vestuario o que ya venga en una cuesta abajo. Intentamos tener la máxima información posible. Con todo y con eso, te equivocas. Imagina si es difícil. Te ofrecen lista, claro, todos los veranos tienes 80 o 90 listas distintas de jugadores. Tienes que tener claro lo que quieres construir, pero es un apartado muy importante. Si tienes gente de confianza con la que has contactado durante años y no han fallado es una garantía para que salga bien.

–Hace 30 años casi que empezó como director deportivo, con algún paréntesis. ¿Cómo ha cambiado el cargo?

–De lo que había al principio a lo que hay ahora, sí, evidentemente mucho. Todas estas herramientas para seguir jugadores, estadística, estadística avanzada. Antes se iba mucho a EEUU. La liga de verano de Las Vegas ahora no me apasiona, es un negocio con un circo alrededor. Antes era más sencillo ver más ligas de verano con menos equipos, a lo mejor 100 personas en un pabellón y hablar con jugadores y conocerlos. La NBA es cada vez más potente, la G-League, con 30 equipos, retiene mucho talento allí, muchos jugadores europeos se van para allá para estar en la órbita NBA. El mismo baloncesto ha cambiado. Hace 20-25 años encontrabas 15-20-30 jugadores que eran maestros jugando de espaldas a canasta. Hoy en día ha cambiado, es muy difícil encontrar jugadores de esas características porque el juego también ha evolucionado. Hay que adaptarse.

"Viene un año en el que hay que subir el nivel de exigencia de todos los que estamos en el club”

–¿Cómo utilizan el big data, la estadística avanzada?

–En el seguimiento de un jugador utilizamos un poco todo. Lo que conocemos de haber visto un jugador, hay herramientas para tener partidos completos de cualquiera, vemos mucho clips, la estadística avanzada ha ganado peso. Cuanto más información tengas, lógicamente, es mejor. Hacemos un compendio de todo. Lógicamente, quizá este año hemos ido buscando perfiles más contrastados y seguros. Si vamos bien y tenemos ya una base habría que hacer alguna apuesta que, si sale bien, te permite dar un salto. A nivel económico supone menos y te puede hacer crecer. Esos escenarios lo tenemos presentes.

–El papel de Ibon Navarro, en un equipo de baloncesto el entrenador es esencial. ¿Cómo ha sido la comunicación en la construcción del equipo?

–Ha habido comunicación continua. Tenemos un grupo de whatsapp con los técnicos. Hemos podido hablar 6-7 veces diarias mínimo por llamadas o mensajes. Ahora al final, con todo más enfocado, sí nos hemos relajado un poco. Pero había que preparar la pretemporada, decidir los jóvenes que van a estar con nosotros... Ha habido una conexión permanente y una buena conexión en lo que queremos, el baloncesto que a mí me gusta, el que él desarrolla con sus equipos.

–¿Coinciden?

–Ibon era un entrenador que estaba siguiendo, me gustaba el nivel de competitividad de sus equipos, la capacidad defensiva y física que tenían. En un proyecto como Andorra, quitando el último año, compitió por encima de sus posibilidades. Siempre hay un desgaste e igual les faltó paciencia, creo que Ibon lo hubiera sacado. Aprovechamos esa oportunidad, que aquí las cosas tampoco iban bien, para traer a Ibon. Lo dije muchas veces, es una persona muy trabajadora, tiene enchufado a todo el cuerpo técnico, muy unido. Cercano a los jugadores pero a la vez muy exigente. Estamos ante un entrenador que en unos años puede ser de los mejores de Europa. Vamos a intentar que aquí dé su mejor versión y pueda estar muchos años en Málaga, lo que significará que el proyecto va creciendo y mejorando.

–Ya con un año de perspectiva, ¿se encontró un club muy distinto del que se fue?

–A nivel de personas en oficinas, el 80-90% seguía. Evidentemente, sí, mucha más dimensión en muchas cosas. Con la pandemia por medio había algo de distanciamiento de la ciudad y la afición. El año pasado se dieron pasos para corregirlo. Pero es un club con unas inmensas posibilidades y un gran futuro. Deportivamente venimos de años que no han sido buenos y hay que intentar cambiarlo, pero no vamos a pegar un salto enorme. Debemos tener paciencia, hay muchos proyectos que nos llevan muchos años de trabajo y consolidación. Debemos ir acercándonos e igualarlos. El club creo que sigue teniendo un potencial tremendo. La gente me recibió con cariño, muy bien, yo intento integrar y que todo el mundo se encuentre bien. Pero viene un año en el que hay que subir el nivel de exigencia de todos. De los que estamos en el club, para trabajar más duro que nadie, tratar de conseguir objetivos y mejorar, me tocará también dar ejemplo. Hay que concienciarnos todos para convencer a este grupo de jugadores de que rindan lo mejor posible. Si conseguimos eso iremos dando pasos.

"Tyson Carter nos puede dar esas dosis extra de talento, generación de juego, tiro, 1x1...”

–En su etapa anterior luchó mucho para que el Unicaja se consolidara en la Euroliga. Ahora está en una dimensión inferior, en la BCL. ¿Le ve recorrido a esta competición?

–Entiendo que sí, este año ha habido más equipos españoles que han querido jugar la BCL que la Eurocup. Tres competiciones en el baloncesto europeo no tienen mucho sentido. Más tarde o más temprano, la BCL y la Eurocup deberán fundirse en una competición, que hubiera una primera competición y una segunda. Y que no fuera sólo por criterios de contrato el poder acceder a la primera. Sería lo ideal, pero el mundo del baloncesto sigue convulsionado y con diferentes intereses de ligas, federaciones, asociación de jugadores... Muchos agentes que deberían ponerse de acuerdo para tener un sistema de competiciones europeas más sostenible y estable. Ahora estamos en esta situación, tenemos que intentar pasar la previa, meternos en la BCL, hacer un buen torneo y dar pasos. Y a ver si hay entendimiento para que tengamos unas competiciones europeas más clarificadas y donde los clubes no paguemos siempre el pato de tener que pagar muchísimo por los viajes, tengamos una competición más racional a nivel de calendario y podamos compatibilizar las ligas europeas y competición nacional.

–Parece que ha pegado un salto respecto a la Eurocup la BCL esta temporada.

–Ya comenté el año pasado que la diferencia la marcaban los rusos, Virtus, Valencia y Partizan. Ahora ninguno está en la Eurocup ya. Entre BCL y Eurocup era muy parecido el nivel. Se ha demostrado que la BCL pega un salto, que mejora la competición, no hay diferencia. Habría que ver caso por caso cómo se ha hecho en las ligas nacionales.

–La idea era ampliar la dirección deportiva con Asier Alonso, pero el Consejo de Administración no aprobó el nombramiento.

–Siempre que propongo cosas para el club, las que afectan a mi parcela, es para que mejore. Entiendo que con la llegada de Asier se hubiera dado un salto importante en muchísimas cuestiones. Hay que entender que del presupuesto de cualquier club deportivo, no hablo sólo de baloncesto, el 70% se dedica a fichajes y salarios de jugadores. Cuantas más personas haya trabajando en esa parcela y ocupándose todo el año de tener la mejor plantilla la temporada siguiente, aparte de otros diferentes proyectos que había, pues creo que es una garantía. Yo esa etapa la viví, seguramente porque la propiedad era de un equipo de fútbol, en el Betis, donde no es que hay una persona sino 15 o 20 entre scoutings, analistas y demás personal dedicados a construir una plantilla. Se pudo aplicar a baloncesto y ojalá se pueda aplicar en un futuro. Quiero que el club crezca y sea mejor. Y creo que con la incorporación de Asier el club iba a ser mejor. El club decidió que no, cosa que respeto totalmente, pero merece que lo volvamos a estudiar. La dirección deportiva merece ser reforzada y eso va en beneficio del club, de lo que es la cantera y muchos proyectos que se pueden construir para hacer más grande a la entidad.

–Hablaba de la cantera. Hubo la marcha de Álvaro Folgueiras. ¿Cómo se puede competir con EEUU?

–Es algo que había sucedido ya antes. Se fueron también algunas chicas. El proyecto de EEUU, cuando es de una familia con respecto a sus hijo o hija, me parece una decisión muy respetable y correcta. Pero también digo que hay jugadores y jugadoras que pueden tener mejor desarrollo aquí. Y que a lo mejor lo de EEUU, si lo buscan desde el punto de vista personal y de experiencia de vida, no hay nada que discutir, a nivel académico y de un nuevo idioma. A nivel deportivo creo que hay jugadores que pueden tener aquí un mejor desarrollo que allí. Son decisiones que toman las familias. Las respetamos desde el club siempre, pero nos gustaría que esos jugadores por los que vamos a apostar pudieran tener esa continuidad. Vamos a ver cómo les va a todos. Algunos terminan su periplo allí.

"Ibon Navarro puede ser en unos años uno de los mejores entrenadores de Europa”

–Han tenido claro tender la mano a los canteranos que están allí, permitiéndoles trabajar en pretemporada y postemporada.

–Algunos van a estar ahora en la pretemporada con el primer equipo y quién sabe si encontramos en un par de años a algún jugador para ser el 11 o 12 de la plantilla o alguien más importante. Sería fenomenal. Eso siempre es positivo. Sobre todo, que todos estos que han estado aquí en la cantera, que su ilusión era llegar al primer equipo y no lo han conseguido, que no tengan un rechazo al club, que piensen que es su club de toda la vida. Estamos trabajando para que haya ese sentimiento y vean al Unicaja como su club. Vemos todos los días muchos ex jugadores que vienen a trabajar a Los Guindos en verano y aquí siempre van a tener las puertas abiertas. Ahí está la grandeza de un club. Que toda la gente que ha pasado por aquí sea del Unicaja. En el caso de Álvaro Folgueiras, seguimos teniendo los derechos. Ojalá le vaya fenomenal. Ojalá lo podamos recuperar ofreciéndole un proyecto de LEB Plata el año que viene y a lo mejor podemos incorporar a quienes terminen ese periplo y hacer un LEB Plata más fuerte. Durante una temporada hay lesiones y situaciones y tener gente preparada para llenar ese hueco puede abrir puertas. Son gente preparada, que viene muy madura de aquella experiencia.

–Fue el impulsor en la idea de crear el equipo de LEB Plata, también estuvo en LEB Oro, en su anterior etapa.

–Tenemos la idea. Creo que la FEB debería de pensar cómo tiene las competiciones. Los chicos se van a EEUU, no es algo que sólo nos pase a nosotros, vemos otros clubes importantes a los que se les van. Debería, pienso, haber una reestructuración y ofrecer que esta segunda y tercera categoría fuera atractiva para los jóvenes españoles. A lo mejor con un cupo de sub 22 en ambas categorías. Cuatro en LEB Oro y seis en LEB Plata, por ejemplo. Eso redunda en las selecciones inferiores y la absoluta. También en esas ligas tan periféricas no pueden estar los chicos cruzándose en autobús España 14 horas porque las economías están como están, para llegar sin descansar, jugar y volver. Esos chavales tienen que estudiar también. A nivel deportivo está esa idea de completar la primera plantilla con un equipo de LEB Plata. Pero hay muchos factores en contra, vamos a trabajarlo y limarlo. Si lo hubiera sería un proyecto muy bonito y podríamos utilizar en 3-4 años jugadores para el primer equipo. Me acuerdo cuando se tuvo aquel Oro y Plata fueron 15-20 jugadores los que llegaron a jugar en ACB, algunos en el Unicaja, que el Unicaja de aquellos años era de un nivel muy exigente. Ahora estamos en otra situación. Si recuperamos eso, hay muchos jugadores que pueden dar el salto con nosotros u otros equipos de ACB. Es algo en lo que hay que insistir.

"Entiendo que con Asier Alonso podíamos haber dado un salto importante en muchas cuestiones”

–En el Femenino, que este año consiguió pisar el podio en todos los campeonatos de España, está también el problema de EEUU.

–Sí, ocurre lo mismo. Aquí vamos a darle la oportunidad a todas las chicas de Málaga, la provincia y Andalucía que quieran jugar en el primer equipo y tengan nivel. Tenemos un cuerpo técnico en el Femenino, igual que en el Masculino, sensacional, que está haciendo un trabajo fantástico. Tenemos que poner las bases de intentar crecer con esas chicas. Tenemos que buscar las fórmulas. Con el entrenador que tenemos en Liga Femenina 2, Jesús Lázaro, me parece un lujazo para cualquier chica joven que quiera mejorar. Sólo las horas que trabajan, con sesiones ya a las 6:00 y 7:00 de la mañana, antes de ir al instituto, pue se mejora muchísimo. Me preocupa que entendamos entre todos cuál es el camino y que la gente que trabaja en el Femenino no pierda esa ilusión, que hagamos un proyecto lo mejor posible desde Málaga. Si podemos subir con gente de aquí a Challenge, sensacional. Queremos apostar y que confíen en el proyecto. Hay que darle continuidad. Este año será más complicado, vamos a cambiar al equipo, será más joven incluso. Ese es el camino que queremos construir. Queremos que haya sinergias entre los padres, las chicas, los agentes... Que haya un futuro para formarse a nivel académico y jugar en baloncesto.

–Esa idea de integrar Los Guindos y el Carpena.

–El Liga Femenina 2 y el EBA ya entrenaron algunos días el año pasado en el Carpena, vamos a aumentar esos horarios. Acortar esa distancia, que haya más comunicación, que los entrenadores puedan ir a ver al primer equipo trabajar. Tendremos las ventanas de noviembre y febrero y queremos que esos jóvenes estén ahí a caballo y preparados. Tenemos que hacerlo, porque es beneficioso para todos. Tenemos que seguir fomentándolo. Siempre voy a tender puentes entre la cantera y el primer equipo, es muy importante.

–Por último, usted vivió la fusión en primera persona, hace 30 años. El club está intentando mandar ese mensaje de unión.

–La verdad es que me he centrado mucho en el equipo y la composición de la plantilla, no conozco en profundidad todo lo que se va a hacer, pero sí se están preparando muchas actividades. El club ya dio el año pasado muestras de que se quiere acercar a la gente y llevarla al Carpena. Eso está muy bien, pero lo que debe entender este equipo que va a empezar a trabajar esta semana es que hay mucha gente ilusionada con el nuevo proyecto y ahora tenemos que hacer que se sienta orgullosa de su equipo, que esté orgullosa de su Unicaja. Ese tiene que ser el mensaje a los jugadores, que algunos han jugado aquí, otros no lo conocen mucho. Pero debe ser nuestro primer objetivo, que los jugadores sepan que si conseguimos nuestro objetivo de reenganchar a la gente podemos tener un año muy bonito. Podemos ganar o perder, pero que la gente esté orgullosa de su equipo porque ha dado el 100%, se ha esforzado al máximo y no se rinde nunca. Eso ayudará al 30 aniversario. Son cosas que suman, que son positivas. Fueron muchas las cosas que se hicieron al año pasado y conociendo al presidente, al Consejo, al Banco y la Fundación, estoy seguro de que la gente volverá al Carpena y a sentirse orgullosa de su equipo.